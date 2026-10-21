Ex presidentes del Banco Central advierten por impacto en la economía del alza en las bencinas

Ad portas de que esta tarde la Enap anuncie una nueva alza en los precios de referencia para las bencinas, la que según las estimaciones de los analistas implicaría un incremento en torno a los $40 por litro, y con lo que completarían su quinto aumento consecutivo, los ex presidentes del Banco Central, Mario Marcel y Rodrigo Vergara, apuntaron al impacto que dicho escenario ha tenido sobre el consumo y la debilidad de la economía.

En un conversatorio organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), el actual investigador senior de dicha entidad, Rodrigo Vergara, señaló que “la verdad es que la caída en las expectativas del consumo, recordémos que el consumo es por lejos el componente de la demanda interna más grande, es un tercio, la caída es brutal y se produce en marzo, y por eso es difícil no asociarlo uno a uno con el denominado bencinazo”.

Asimismo indicó que dicha caída se produjo en un momento en que las expectativas de los consumidores estaban subiendo de manera importante. En ese sentido sostuvo que “yo creo que una parte de eso era por el cambio político, por una parte, porque venía adelante, pero en ese escenario era frágil, entonces el shock es tremendamente fuerte, y bueno, no es fácil recuperarlo, porque es muy fuerte”.

Precios emblemáticos

Por su parte el también exministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “yo creo que aquí hay una cuestión que quizás no se menciona lo suficiente, en la formación de las expectativas económicas, en las percepciones que la gente tiene de la economía, normalmente la inflación incide mucho más que la actividad y que el empleo, salvo que el empleo ya entre en una fase muy crítica”.

Añadió que “lo que la gente entiende por inflación no es el IPC, son los precios, son ciertos precios emblemáticos, de los cuales el más común en todas partes del mundo es el precio de los combustibles. Entonces, no es tan sorpresivo que un shock de esa magnitud haya deteriorado tanto la expectativa”.

Al ser consultado respecto de qué habría hecho con el Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) en la actual coyuntura de haber sido ministro de Hacienda, Marcel, partió explicando que “la parte del Mepco no es muy misteriosa, porque a nosotros nos tocó un escenario parecido el 2022. Teníamos que hacer un ajuste fiscal grande, teníamos el shock del petróleo, había un shock de precios de los alimentos, acordémonos, la guerra en Ucrania también hizo aumentar los precios de los alimentos. Pero aplicamos el Mepco, en parte porque teníamos una inflación que iba al alza en aquel entonces, y agregarle más presión por el lado de los precios de los combustibles, no tanto al IPC, sino a los consumidores, parecía muy complicado”.

Precisó respecto de que habría hecho en el escenario actual dijo que “lo que habría hecho es modificar un poco los límites de ajuste de precios de los combustibles, porque con el límite de $30 pesos por litro, la verdad es que el ajuste iba a ser demasiado lento. Creo que simplemente van a haber duplicado ese número, habríamos estado muy por debajo de los $300 y tantos pesos, pero eso habría reducido un poco los costos fiscales”.

Enfatizó que ello le habría dado espacio y tiempo a la gente para poder adecuarse a eso respecto del Mepco o el shock de los combustibles en particular.