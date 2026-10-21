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    Alexis Sánchez apunta a una nueva corona: el premio que busca el Montreal en la final del Campeonato Canadiense

    El equipo del delantero chileno enfrenta a Forge en la definición.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Alexis Sánchez busca una nueva corona: el premio que busca el Montreal en la final del Campeonato Canadiense. Foto: Photosport

    Alexis Sánchez va por un nuevo título. El Montreal enfrentará a Forge en la final del Campeonato Canadiense, a las 20 horas. El encuentro se disputará en el estadio Saputo.

    El torneo, organizado por Canada Soccer, entrega al campeón la Copa Voyageurs, denominación del trofeo. Además, el equipo vencedor conseguirá un cupo directo a la Copa de Campeones de la Concacaf, conocida como la Concachampions, certamen subcontinental que reúne a clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y que da la chance de acceder al próximo Mundial de Clubes.

    En cuanto a los premios económicos, en esta ocasión no hay un monto destinado al campeón del certamen.

    Alexis Sánchez en el Montreal.

    Para el Montreal, el encuentro representa la posibilidad de conquistar su sexto Campeonato Canadiense. El club suma cinco títulos en la competición, obtenidos en 2008, 2013, 2014, 2019 y 2021, y disputará su novena final.

    El equipo del Niño Maravilla llegó a esta instancia tras eliminar a Vancouver Whitecaps en semifinales, con un empate 1-1 en la ida y una victoria por 2-1 en la revancha. Alexis Sánchez participó en ambos encuentros ingresando durante el segundo tiempo.

    Por su parte, Forge, que compite en la Canadian Premier League, buscará conquistar por primera vez el torneo. El conjunto de Hamilton eliminó a Supra du Québec en semifinales y anteriormente dejó fuera a Montreal en las ediciones de 2024 y 2025.

    Para Sánchez, una victoria también significaría alcanzar el título número 22 de su carrera y el primero desde su llegada a Norteamérica. El delantero acumula 21 trofeos entre clubes y Selección, incluyendo las dos Copas América obtenidas con la Roja.

    La final se disputa a partido único. En caso de empate durante los 90 minutos, se jugará un alargue y, si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante lanzamientos penales.

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