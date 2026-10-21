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    Política

    Gobierno fundamenta las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por abuso sexual 

    El tema, que fue abordado por el mismo ministro de Justicia, también marcó el debut del nuevo vocero de gobierno, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    El ministro Fernando Rabat. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Desde el Congreso Nacional, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, expuso los argumentos del gobierno para justificar las rebajas de condena de 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad.

    El tema, dado a conocer por Interferencia, fue confirmado esta jornada por Rabat, quien sostuvo que el Ministerio de Justicia rebajó las condenas, señalando que “lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de recursos de amparo”.

    “A partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos. Con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, se rechazaban también esas solicitudes y la excelentísima Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”, explicó el ministro.

    “Nada más que eso, es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”, puntualizó.

    Consultado sobre si el gobierno comparte ese criterio, respondió: “El gobierno no comenta los fallos judiciales”.

    Andres Perez

    Para reforzar su postura, Rabat reiteró que el ministerio debía acatar las resoluciones judiciales mediante los actos administrativos correspondientes. “Usted tiene que cumplir la sentencia judicial a través de un acto administrativo, pero es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se le otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos”, señaló.

    El tema también marcó el debut del nuevo vocero de gobierno, el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas.

    “Eso es una noticia que, por supuesto, la vi en los medios y que es bastante malintencionada, porque supone que hubo una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales, y hay que aclarar el procedimiento. Este es un procedimiento establecido en la ley, no es arbitrario por parte de la autoridad”, sostuvo.

    PAUL PLAZA/ATON CHILE

    “Aquí no estamos hablando de algo que si nos gusta o no nos gusta, sino que estamos hablando de algo que está establecido en la ley, es un derecho y no somos un gobierno arbitrario, somos un gobierno que cumple con la normativa y la normativa es clara”, agregó.

    Finalmente, Arenas respaldó la respuesta del ministro Rabat y aseguró que el Ministerio de Justicia cuenta con los antecedentes de cada caso.

    “El ministro de Justicia tiene todos los antecedentes caso por caso, cada uno, nombre, delitos, temas, etcétera. Se ha mencionado también que lo van a citar o interpelar en la Cámara de Diputados. Bueno, pero yo les digo que el Ministerio de Justicia no tiene nada que ocultar en esta materia y que, por el contrario, el procedimiento fue impecable”, concluyó.

    Más sobre:Fernando RabatAbuso sexualJusticiaGonzalo Arenas

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