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    ¿Cuándo saldrán las listas de espera de la Admisión Escolar 2027?

    Hasta este miércoles se pudieron revisar los resultados de las postulaciones a establecimientos y el proceso continuará en los próximos días.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Santiago, 5 de marzo de 2024 Escolares son fotografiados durante la visita a la comunidad educativa de la Escuela Republica de la India Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este miércoles finalizó la primera etapa de los plazos determinados para el actual proceso del Sistema de Admisión Escolar, mediante el que se asignan los establecimientos educacionales para el año 2027.

    En concreto, el proceso de postulación se encontró habilitado durante agosto y los resultados se pudieron revisar hasta las 14:00 horas de este 21 de octubre, donde se ofrecieron tres alternativas:

    • Aceptar la asignación.
    • Aceptar y activar las listas de espera si no se realizó la asignación en la primera preferencia.
    • Rechazar el resultado, lo que deja al estudiante sin colegio y requerirá volver a postular el periodo complementario.

    Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) se aclaró que no realizar ninguna acción es asumido por el sistema como la aceptación del resultado ofrecido por la plataforma.

    En tanto, la siguiente fecha del calendario de plazos del proceso se relaciona con la activación de las listas de espera. Revisa a continuación los detalles.

    Cuándo salen las listas de espera de la Admisión Escolar

    Los padres o apoderados que aceptaron el resultado de la Admisión Escolar 2027 y activaron la lista de espera podrán revisar los resultados el 28 y 29 de octubre.

    Los datos estarán disponibles en el sitio oficial sistemadeadmisionescolar.cl.

    Por el contrario, quienes rechazaron la asignación del sistema deberán volver a postular dentro del periodo complementario, determinado desde el 10 al 17 de noviembre.

    A continuación el calendario de plazos completo del proceso de Admisión Escolar para la organización de futuras gestiones:

    • Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.
    • Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.
    • Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.
    • El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.
    • Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.
    Más sobre:EducaciónAdmisión EscolarAdmisión Escolar 2025SAESistema de Admisión EscolarSistema de Admisión Escolar 2027ResultadosResultadoLista de esperaListas de esperaFechasPlazoCalendarioMineduc

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