Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

Para el primaveral mayo de 1988, la idea de George Harrison era grabar una canción que fuese ocupada como lado B de su single This Is Love, parte de su excelente álbum Cloud Nine. Harrison había compuesto el tema junto a su amigo y productor, el músico Jeff Lynne, el líder de Electric Light Orchestra.

“No tengo por costumbre componer a cuatro manos, pero Jeff Lynne y yo trabajamos juntos en tres canciones de Cloud Nine. En This is Love es donde más se nota su aportación. Al mismo tiempo, también suena como yo, debido a todas esas frases de guitarra slide”, recordó Harrison en su autobiografía I me mine (Libros del Kultrún, 2021).

Para ese Lado B, Harrison tenía una canción llamada Handle with care. Como se encontraba en Los Ángeles por pocos días, decidió recurrir al estudio particular de Bob Dylan. Y más aún, como Jeff Lynne se encontraba produciendo el nuevo álbum de Roy Orbison, Mystery Girl, este último decidió sumarse a la grabación del exbeatle.

Por esas cosas del destino, terminó sumándose también Tom Petty pues Harrison había dejado su guitarra en casa del hombre de Love Is a Long Road, y ambos regresaron juntos al estudio de Dylan. Así, entre Harrison, Lynne, Orbison, Dylan y Petty le dieron forma a Handle with care.

Sin embargo, la compañía Warner Bros. decidió que la canción era demasiado buena para ser relegada a una cara B, así que ni cortos ni perezosos le pidieron al grupo que grabaran un álbum. Todos aceptaron, y sumaron al baterista de sesión Jim Keltner.

Al (super) grupo le pusieron el sugerente nombre de Traveling Wilburys, y su álbum debut se llamó Traveling Wilburys Vol. 1.

Publicado un 18 de octubre de 1988, el disco alcanzó el puesto número 3 en el Billboard 200 y el 16 en el UK Albums Chart. En tanto, el single Handle with care alcanzó el puesto 45 en la lista Billboard Hot 100, el dos en Hot Mainstream Rock Tracks, el veintiuno en la británica UK Singles Chart y el tres en la lista de sencillos de Australia.

El single y el álbum fueron un último testimonio musical de Roy Orbison, quien murió a causa de un infarto el 6 de diciembre de 1988.