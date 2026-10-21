Nueva alza de los combustibles: revisa los valores de la bencina para los próximos días
Ya se encuentra disponible un nuevo informe semanal de la Empresa Nacional del Petróleo con las variaciones que aplican desde este jueves.
Esta semana se registra una nueva alza en el valor de los combustibles, principalmente para la gasolina y el diésel.
Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar para los próximos días.
Precio de la bencina desde el jueves
Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones estimadas a partir de este jueves 22 de octubre:
- Gasolina de 93 octanos sube $41,3 por litro
- Gasolina de 97 octanos sube $41,3 por litro
- Kerosene sube $24,8 por litro
- Diésel sube $91,5 por litro
- GLP de uso vehicular sube $13,9 por litro
Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.
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