Se fue a camarines y lanzando la camiseta: el enojo de figura del Betis tras ser reemplazado por Pellegrini en la Champions. Foto: @realbetis

El Betis de Manuel Pellegrini venció por 1-0 al Feyenoord, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. Pese a la victoria, uno de los episodios llamativos del encuentro fue la reacción de Antony luego de que el técnico chileno decidiera reemplazarlo durante el segundo tiempo.

En el minuto 63, el Ingeniero dispuso el ingreso de Rodrigo Riquelme en lugar del atacante brasileño, quien manifestó su molestia por la sustitución. Tras abandonar el terreno de juego, el ariete se dirigió directamente a los vestuarios y lanzó una camiseta al suelo. La situación que fue captada por las cámaras de la transmisión.

A ANTONY NO LE GUSTÓ NADA SALIR Y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO: el Ingeniero Pellegrini decidió que el crack brasileño deje el campo de juego y así reaccionó durante el duelo entre Betis y Feyenoord en la #CHAMPIONSxESPN.



📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MzGgF77JjF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

El cambio se produjo cuatro minutos después de que Isco anotara el único gol del compromiso (64′), mediante un lanzamiento penal sancionado por una mano de Jeremiah St. Juste dentro del área.

Luego del encuentro, Pellegrini fue consultado por la reacción del futbolista y explicó los motivos de su sustitución. “El cambio es por decisión técnica. Estábamos perdiendo el balón. Se fue al vestuario un minuto y volvió rápidamente al banco, así que no hay más problema”, señaló el entrenador del conjunto español.

Antony había comenzado el encuentro como titular y participó en una de las ocasiones para anotar que tuvo el Betis durante la primera mitad, con una habilitación a Troy Parrott que terminó en una intervención del arquero Tjark Ernst.

Con la victoria, el equipo dirigido por Pellegrini alcanzó nueve puntos en tres partidos y quedó en el quinto lugar de la clasificación de la Champions League. Su próximo compromiso en el torneo será el 4 de noviembre, cuando visite al Borussia Dortmund.