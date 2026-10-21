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    CMPC acuerda la venta de miles de hectáreas de bosque a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365 millones

    Desde la empresa señalan que la “transacción es parte de nuestra estrategia de largo plazo de gestión de activos anunciada a fines del año pasado”. La venta corresponde al 5% de la superficie total de terrenos forestales de CMPC.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    De izquierda a derecha: Jorge Valdivieso, vicepresidente de Nuevos Negocios y Ventures de CMPC; Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC; Stephen Levesque, Managing Director of Forest Operations de J.P. Morgan Natural Capital; y Michael Barbara, Head of Global Acquisitions, Natural Capital, de J.P. Morgan Asset Management.

    El brazo forestal del grupo Matte, CMPC, acordó la venta de 60 mil hectáreas de terrenos forestales ubicados en la Región del Maule, desde su filial Forestal Mininco a J.P. Morgan Natural Capital por US$ 365,5 millones.

    El vicepresidente de Finanzas y Administración de CMPC, Sebastián Moraga, sostuvo que la “transacción es parte de nuestra estrategia de largo plazo de gestión de activos anunciada a fines del año pasado”.

    Por ello, afirmó, “se trató de un proceso competitivo, orientado a fortalecer el foco en nuestros negocios principales y avanzar hacia mayores niveles de eficiencia y competitividad. Queremos seguir proyectando el crecimiento de CMPC y consolidando nuestra posición entre los principales actores de la industria a nivel mundial”.

    Las plantaciones corresponden principalmente a pino radiata, los que representan el 5% de la superficie total que tiene la papelera. La venta tendrá un efecto positivo para la firma, que se verá reflejado en los estados financieros de entre el cuarto trimestre de este año y el primero de 2027.

    La transacción, informada mediante un hecho esencial ante la CMF, contempla el suministro de madera durante un largo plazo por parte de Bosques San Pedro SpA, filial de J.P. Morgan Natural Capital.

    La venta de hectáreas forestales es una estrategia que ha desplegado CMPC tras la presión financiera que enfrenta la compañía con su megaproyecto forestal en Brasil: Natureza, con inversión de US$ 4.600 millones, y una producción estimada que asciende a 2,5 millones de toneladas de celulosa.

    La venta se suma a otra operación por US$ 420 millones que informó el grupo en septiembre con la multinacional Smurfit Westrock.Allí la papelera vendió su negocio de corrugados en Chile donde están las sociedades Envases Impresos Cordillera y Chilena de Moldeados (Chimolsa). Se prevé que la operación se concrete el primer semestre 2027.

    Dicho negocio comprendía la producción de papeles en Puente Alto, soluciones de embalaje de cartón corrugado en Buin, Til Til y Osorno, también envases moldeados a través de Chimolsa y la recuperación y reciclaje de papeles y cartones.

    “Esta operación forma parte de nuestra estrategia de largo plazo y de cómo queremos proyectar a CMPC en las próximas décadas. Buscamos concentrar capacidades y recursos donde contamos con mayor escala y ventajas competitivas”, dijo entonces el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle.

    Más sobre:CMPCJ.P. Morgan Natural CapitalBosqueVentaHectáreas

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