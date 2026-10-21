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    Fran Maira logra acuerdo reparatorio con familia de motociclista lesionado y obtiene autorización para grabar reality en Perú

    La defensa de la cantante acercaron posturas con la abogada que representa a la familia de la víctima producto del accidente. Ahora el acuerdo deberá ser ratificado en una audiencia programada para el martes 27 de octubre.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    La jornada de este miércoles, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la defensa de la cantante Fran Maira comunicó formalmente que alcanzaron un acuerdo reparatorio con la familia del motociclista que resultó con graves lesiones tras ser colisionado por la chica reality, en febrero pasado.

    El accidente automovilístico tuvo lugar en Lo Barnechea y el ciudadano colombiano Mayerson Zapata debió permanecer varias semanas internado.

    Sus familiares se querellaron en contra de la intérprete de “Amiga ya mató”, por cuasidelito de lesiones graves gravísimas, acusándola de haber empleado maniobras de manera negligente, imprudente y contraria a las normas del tránsito que le significaron a Zapata estar al borde de perder su vida.

    En el marco del proceso, de todas maneras, las partes tuvieron varios acercamientos que les permitieron arribar a un acuerdo, lo que fue comunicado en audiencia por el abogado de Maira, Gabriel Silva-Riesco, y ratificado por la abogada que representa a la familia del motociclista, Bárbara Saavedra.

    Ante ello, la jueza determinó fijar audiencia para el próximo martes 27 de octubre, momento en que deberá ratificarse la reparación acordada. En este caso, corresponde a una indemnización mediante una compensación económica por el daño causado.

    Pero eso no fue todo. Inicialmente la audiencia estaba fijada para discutir el alzamiento de las cautelares que pesan sobre la cantante, dado que requiere concretar un viaje a Perú durante los próximos días para así participar de un reality.

    En atención a los antecedentes expuestos, a que ha respetado las disposiciones durante todo el proceso y al reciente acuerdo alcanzado, recibió autorización por parte del tribunal y se alzará su arraigo nacional.

    “Estamos conformes con la decisión del tribunal de suspender las medidas cautelares, reconociendo la permanente disposición de Francisca a colaborar con el proceso. Ahora, esperamos que en la próxima audiencia se apruebe el acuerdo reparatorio alcanzado, una solución que ambas partes han construido con responsabilidad y respeto, y que permitirá encaminar esta causa a su término”, comentó Gabriel Silva-Riesco a La Tercera.

    Por su parte, Pablo Araya Zacarías, quien lidera el equipo que representa a Maira, explicó a este medio que “el acuerdo alcanzado es fruto de varias conversaciones que se realizaron con la abogada que representa a la familia de don Mayerson Zapata, Bárbara Saavedra, y da cuenta de que Francisca Maira siempre estuvo atenta a cómo fue evolucionando su salud y preocupada de resarcir el daño generado a raíz del accidente registrado en febrero. Esperamos, por lo mismo, que este pueda ser validado el día martes”.

    Saavedra, en tanto, acotó: “Llegamos a un acuerdo económico indemnizatorio, en específico un acuerdo reparatorio que se materializará la próxima semana en audiencia. Intentamos formalizarlo hoy, pero la audiencia estaba destinada a discutir otro asunto y en consideración de aquello, el fiscal de turno solicitó que se realice el acuerdo en una audiencia posterior”.

    Más sobre:Fran MairaMayerson ZapataPablo Araya ZacaríasGabriel Silva-Riesco

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