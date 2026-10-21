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    Senapred actualiza balance por sistema frontal y Meteorología advierte por nuevas tormentas eléctricas en siete regiones

    El evento meteorológico ha dejado 31 damnificados, 171 albergados y tres viviendas destruidas. Las autoridades mantienen el monitoreo ante las precipitaciones, fuertes vientos y el riesgo de remociones en masa.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Monitoreo del caudal de canal Santa Marta en calle 3 Poniente con Camino a Melipilla en Maipu durante el frente de mal tiempo que afecta a la a la region metropolitana. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un nuevo balance sobre las consecuencias del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país entregó este miércoles la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, quien informó que hasta el momento se registran 31 personas damnificadas, 171 albergadas y 40 aisladas producto del evento meteorológico que se extiende entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos.

    De acuerdo con la autoridad, también se contabilizan tres viviendas destruidas, 15 con daño mayor, 118 con daño menor y otras 10 que permanecen en evaluación, mientras los organismos de emergencia continúan desplegados para monitorear la evolución de las condiciones meteorológicas.

    En materia de suministro eléctrico, Cebrián indicó que, según los antecedentes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 28.241 clientes permanecían sin energía a nivel nacional, concentrándose las principales afectaciones en la Región Metropolitana, con 9.725 usuarios; Maule, con 4.277; y Los Lagos, con 3.202.

    Respecto de las condiciones meteorológicas, la directora nacional explicó que se mantiene vigente una alerta por viento moderado a fuerte, acompañado de ventiscas, en sectores cordilleranos de Coquimbo. Asimismo, continúa la alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo en el litoral y la cordillera de la Costa de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

    A lo anterior se suman las advertencias del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que identificó una alta posibilidad de remociones en masa en el litoral y la cordillera de la Costa de Valparaíso, el valle longitudinal y la precordillera de la Región Metropolitana, además de sectores precordilleranos de O’Higgins.

    Tormentas eléctricas y granizos en siete regiones

    En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica que se extenderán desde la tarde de este miércoles 21 hasta la noche del jueves 22 de octubre.

    Según el organismo, estos fenómenos podrían estar acompañados de granizos y fuertes rachas de viento locales, especialmente en sectores interiores y cordilleranos de la zona central.

    En Coquimbo y Valparaíso, la probabilidad de actividad eléctrica se concentra en la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera. En tanto, en la Región Metropolitana, el aviso comprende la cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y la cordillera.

    Por su parte, en O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, la inestabilidad atmosférica abarcará una mayor extensión territorial, incluyendo sectores del litoral, cordillera de la Costa, valles, precordillera y cordillera.

    Además, la DMC mantiene vigente una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo para sectores costeros del Maule, Ñuble y Biobío, mientras que las condiciones de viento podrían generar nuevas complicaciones en las zonas afectadas.

    Afectaciones y medidas preventivas

    De acuerdo con el informe de Senapred, entre las situaciones de emergencia registradas se encuentran 104 personas albergadas en Puente Alto, debido a la evacuación preventiva de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos. En Lampa, en tanto, se reportan 16 damnificados, nueve viviendas con daño mayor y otras 38 con daño menor.

    En la Región de Coquimbo, la comuna de La Higuera presenta 467 personas sin acceso a agua potable debido a afectaciones en sistemas de servicios sanitarios rurales. Asimismo, en Los Vilos se informó de familias aisladas por la activación de quebradas, mientras que en Illapel permanecen albergados 60 estudiantes que realizaban trabajos en terreno.

    El evento también ha obligado a mantener restricciones de tránsito y cierres preventivos en distintos puntos del país, entre ellos rutas cordilleranas de la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule, además del cierre preventivo del Complejo Fronterizo Los Libertadores.

    Frente a este escenario, Cebrián reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, prestar atención a los pronósticos y evitar acercarse a quebradas y cauces, especialmente mientras persistan las precipitaciones.

    Más sobre:LluviasSenapredBalanceAfectaciones

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