Alcalde Luis Reyes de Río Bueno queda en prisión preventiva tras ser formalizado por corrupción en licitaciones

El Juzgado de Garantía de Río Bueno fijó la prisión preventiva del alcalde de la comuna, Luis Reyes Álvarez, y del empresario constructor Héctor Meza, tras su formalización por delitos de corrupción relacionados con procesos de licitación municipal.

Accediendo a la solicitud que hizo la Fiscalía de Los Ríos, el tribunal decretó esta medida cautelar por considerar que la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, en el caso del alcalde, también para el éxito de la investigación.

El tribunal dio por acreditada, para efectos de esta etapa procesal, la existencia de los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos atribuidos al alcalde, que habría recibido pagos de tres proveedores a cambio de favorecerlos en licitaciones.

Asimismo, estimó configurado el delito de soborno respecto del empresario Héctor Meza.

Meza le habría pagado casi 30 millones de pesos

De acuerdo con la investigación, el jefe comunal habría recibido al menos 36 millones de pesos en beneficios económicos indebidos de empresarios y contratistas, a cambio de favorecerlos mediante actuaciones contrarias a sus deberes funcionarios.

De ese monto, $27.860.000 corresponderían a pagos de Héctor Meza.

La Fiscalía también detectó cerca de 90 millones de pesos en depósitos en efectivo en la cuenta personal del alcalde, cuyo origen no ha sido identificado.

En la misma audiencia, el tribunal decretó medidas cautelares de menor intensidad para la conviviente del alcalde, también formalizada en esta investigación.

Durante la jornada del martes, en tanto, otros tres imputados habían quedado sujetos a distintas medidas cautelares.

Luis Reyes postuló a alcalde como independiente en la lista de Chile Vamos y se impuso por 241 votos en los comicios de octubre de 2024 sobre la carta de la DC Javier Rosas Bobadilla.

Reyes alcanzó 9.241 votos, el 39,17%, mientras su más cercano competidor llegó a los 9.015 votos, el 38,22%.