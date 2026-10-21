Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho

En Bibbiena, un pueblo medieval de la Toscana, hay una perfumería donde, durante décadas, los paquetes se envolvieron sin cinta adhesiva. Desde 1942, cuando la fundaron los abuelos de Silvia Martinelli, los regalos se envuelven a mano: el papel se dobla con cuidado y se cierra con cintas de tela fina y, a veces, con un sello de lacre. Martinelli aprendió el oficio mirando ese gesto. “De ellos aprendí la belleza y la importancia de los detalles”, cuenta en conversación con Paula.

Hoy es la fundadora y “nariz” de Giardini di Toscana (@giardiniditoscana), la marca que nació de esa tienda. Su familia tiene algo de excepcional en esta industria: “Históricamente, los perfumistas eran hombres y las mujeres eran las clientas. En su época, mi abuela y mi madre fueron una especie de excepción”.

Silvia Martinelli

Un recetario de farmacia

Su abuelo, Giovan Piero Ducci, era farmacéutico. Junto a su mujer, Emma, abrió una pequeña tienda de fragancias y ungüentos, y dejó escrito un recetario que la familia todavía conserva. En los años sesenta la tomó su hija Irma, la madre de Silvia, que la convirtió en una perfumería elegante con marcas internacionales.

A esa tienda llegaban mujeres en busca de algo exclusivo, pero Martinelli recuerda también a otros clientes: “Personas que tenían que hacer grandes sacrificios para comprarle un perfume a la mujer que amaban. Para ellas era muy importante, y merecían toda nuestra atención al detalle”.

Silvia sigue inspirándose en esas recetas antiguas en el taller familiar, y desde ahí llegó a donde nadie esperaba: Tik Tok. Su perfume Bianco Latte, una fragancia con notas de leche, miel y caramelo que se vende por más de US$160, se volvió viral y conquistó a consumidores de todo el mundo. Según la prensa italiana, en apenas dos años las ventas de la marca se multiplicaron por más de veinte. Hoy, sus perfumes están presentes en más de 80 países y acaban de aterrizar en Chile.

Aun así, cuando le preguntamos qué lugar ocupan hoy las mujeres perfumistas, no duda: “Todavía no el que merecen”.

Una brecha de género que persiste

En las escuelas de perfumería ya hay más mujeres que hombres, pero en el oficio siguen siendo más ellos. Donde sí abundan las mujeres es en el puesto de evaluadora, la persona que huele, compara y opina sobre un perfume pero no lo firma. En Chile, por ejemplo, no existe una carrera formal para formarse como perfumista.

La italiana Sofia Bardelli se apasionó por los perfumes desde muy joven y se fue a Grasse, la cuna de la perfumería en el sur de Francia, a estudiar en el Grasse Institute of Perfumery. En 2020 fundó en Milán In Astra (@inastrafragrances) junto a su hermana Fabiola Bardelli, directora creativa de la casa. Para ellas, la marca nace del diálogo entre la ciencia y la poesía, encontrando en la astronomía su mayor inspiración y donde cada perfume toma el nombre de una estrella.

Sofia y Fabiola Bardelli.

Para Sofía, que haya más mujeres en el oficio cambia lo que se puede contar con un perfume. “Creo que las mujeres perfumistas aportan a la industria desde la diversidad de sus perspectivas, experiencias y sensibilidad creativa”, dice. “La fragancia es un medio extraordinario para explorar emociones y recuerdos que muchas veces son difíciles de expresar con palabras. La creciente visibilidad de las mujeres en la industria permite que surjan más voces, historias e interpretaciones a través del aroma”.

Los nombres que no aparecían en el frasco

Para la francesa Géraldine Archambault, fundadora de Essential Parfums (@essential.parfums), el problema no es solo cuántas mujeres hay en los laboratorios, también importa cuántas se ven. “La perfumería es una de las industrias creativas en las que las mujeres han tenido un papel importante desde hace mucho tiempo, aunque no siempre han gozado de la misma visibilidad que sus pares hombres”, dice. “Por suerte, las cosas están cambiando. Hoy, algunas de las creaciones más bellas de la perfumería contemporánea son obra de mujeres”.

Géraldine Archambault

Archambault conoce la industria desde niña. Sus padres trabajaron en Rochas, la casa francesa de moda y perfumería, y después crearon juntos su propia marca, Aubusson. En 2018, tras casi tres décadas en el rubro, ella fundó Essential Parfums con una decisión poco habitual en la industria, poner en cada frasco el nombre de quien creó el perfume. Además, apostó por un perfume de autor a un precio más accesible, con envases más sencillos y sin tantos intermediarios. Hoy la marca está en más de 90 países, y en sus etiquetas se leen nombres como Calice Becker, la creadora de J’adore de Dior, Anne Flipo o Sophie Labbé, mujeres detrás de perfumes que millones de personas usan sin saber quién los hizo. “En Essential Parfums, la paridad se da de forma natural”, afirma.

Lo que una máquina no puede oler

Amélie Jabban es directora de marca de Alexandre.J (@alexandrejparfums), la casa de perfumes de nicho que su padre, el artista y diseñador Alexandre Jabban, fundó en París hace quince años. Sus frascos son verdaderas piezas decorativas, con nácar, pasta de vidrio y perlas, y buena parte del packaging se sigue haciendo a mano. Producen poco, a propósito. “En vez de copiar las tendencias del mercado, llevamos un universo propio y personal directamente a nuestros clientes”, explica. Para ella, la rareza y la exclusividad son lo que permite “preservar el sueño y la esencia del lujo”.

Amélie Jabban

Desde ahí mira la llegada de la inteligencia artificial, y le da un rol acotado. Cree que servirá para orientar a los consumidores, facilitar la asesoría y enriquecer el universo visual de las marcas. “Pero sigue siendo solo una herramienta y no puede reemplazar el factor humano. La perfumería se basa, en lo fundamental, en la emoción, la experiencia sensorial y la memoria, elementos que una máquina nunca podrá replicar”. Y remata: “En su esencia, el corazón de la perfumería siempre será humano, sensorial y emocional”.

Dónde encontrarlas:

Giardini di Toscana: Perfumes sin distinción de género ni edad, creados por Silvia Martinelli y hechos 100% en Italia, a partir de recuerdos: flores blancas, galletas recién horneadas, lápices escolares, el aire del bosque. Su perfume más famoso, Bianco Latte, mezcla caramelo, miel, vainilla y almizcle blanco, y es conocido por su larga duración. Su sello es el “eco-lujo”, sus cajas son 70% de material reciclado y sus frascos, 50%.

Essential Parfums: Cada perfume lo crea un perfumista distinto, con total libertad y su nombre va en el frasco. Las fórmulas tienen entre 86% y 93% de ingredientes de origen natural, sin colorantes, y se maceran en alcohol de betarraga; por eso algunos tienen el color natural de su ingrediente principal. Los frascos de 100 ml son recargables. Su perfume más pedido es Bois Impérial, de Quentin Bisch.

Alexandre.J: Aquí el frasco importa tanto como el perfume. Sus creaciones suelen nacer de una imagen, un material o un color, y el motivo del frasco es el punto de partida, cuenta Amélie Jabban. Tiene varias colecciones: The Collector, la línea original, que se renovó como The Collector Elixir con frascos de vidrio de color; Art Deco; y Art Nouveau, la que según Jabban mejor representa el espíritu de la casa. Uno de sus perfumes más conocidos es Black Muscs.

InAstra: Casa italiana de perfumería artística fundada en Milán en 2020 por dos hermanas: Sofia Bardelli, la perfumista, y Fabiola, directora creativa. Su inspiración viene de las estrellas y la astronomía, y cada perfume lleva el nombre de una: Antares, Betelgeuse, Mismar, Tistar, Wega y Vanant. Sofia, formada en el Grasse Institute of Perfumery, trabaja con materias primas cuidadosamente seleccionadas y un diseño italiano sobrio.