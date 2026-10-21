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    Política

    Contraofensiva de diputados UDI: lanzan campaña “El Congreso se queda en Valparaíso” ante proyecto para sesionar en Santiago

    Macarena Santelices, Hotuiti Teao y Sergio Bobadilla apuntaron al centralismo y defendieron la presencia del Poder Legislativo fuera de la capital.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Macarena Santelices, Hotuiti Teao y Sergio Bobadilla

    Un contraofensiva lanzaron un grupo de diputados de la bancada UDI para defender la presencia del Poder Legislativo fuera de la Región Metropolitana. Así iniciaron la campaña “El Congreso se queda en Valparaíso”, en respuesta al avance del proyecto que modifica la Ley 18.678 para permitir que determinadas sesiones del Congreso Nacional puedan desarrollarse en Santiago.

    Cabe recordar que la iniciativa fue aprobada este lunes 19 de octubre por una Comisión Mixta, lo que activó gestiones entre legisladores contrarios al cambio. Desde 1990, ambas cámaras tienen su sede en Valparaíso, decisión que históricamente fue planteada como una señal de descentralización.

    La diputada Macarena Santelices (IND.-UDI) puso el foco en su experiencia personal fuera de Santiago y llamó a defender la permanencia del Parlamento en la región. “Ser mujer, ser nacida y criada en provincia, hace que la política se ponga cuesta arriba. Luchemos para que el Congreso se quede en Valparaíso”, sostuvo la parlamentaria.

    En la misma línea, el parlamentario Hotuiti Teao (IND.-UDI), representante del Distrito 7 de la Región de Valparaíso, vinculó la discusión con las dificultades que enfrentan los territorios alejados de la capital. “Soy de región, me crie en Rapa Nui, a más de 3.000 kilómetros del continente. Si alguien sabe lo que cuesta luchar contra el centralismo, somos nosotros. Desde aquí lo vivimos todos los días: cada trámite, cada recurso, cada decisión parece tomarse desde lejos. Por eso sé perfectamente lo que significa que el país solo mire a la Región Metropolitana. El Congreso se queda en Valparaíso”, afirmó. Teao ya había iniciado conversaciones con parlamentarios de zonas extremas para ampliar el rechazo al proyecto.

    A su vez, Sergio Bobadilla (UDI), representante de la Región del Biobío y subjefe de bancada, resumió la postura señalando que “por las regiones, por nuestra historia y por la descentralización, el Congreso se queda en Valparaíso”. El legislador se había manifestado previamente en contra de la iniciativa, advirtiendo que habilitar sesiones en Santiago podría abrir la puerta a un traslado progresivo de la actividad parlamentaria hacia la capital.

    La discusión se concentra ahora en el proyecto que busca permitir determinadas sesiones en Santiago, sin modificar formalmente a Valparaíso como sede del Congreso. Actualmente, los parlamentarios ya realizan parte de su trabajo en el ex Congreso de Santiago, principalmente en comisiones y reuniones con autoridades, mientras las sesiones de Sala y buena parte de la actividad legislativa se concentran en Valparaíso.

    Más sobre:CongresoValparaísoSantiagoTraslado del Congreso

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