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    El ascenso del actor Aran Murphy: “Es increíble cómo logra transmitir tanto haciendo tan poco”

    El intérprete irlandés está en las series Youth y Guerra, ambas actualmente en emisión en HBO y HBO Max. Tras atravesar un período de frustraciones, el hijo de Cillian Murphy y la artista visual Yvonne McGuinness empieza a tomar vuelo en la industria. “Al hacer muchas audiciones y leer tantos guiones, te encuentras con personajes muy estereotipados”, asegura en una conferencia a la que asistió Culto.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El ascenso de Aran Murphy: “Es increíble cómo logra transmitir tanto haciendo tan poco”

    Tras varios años probando suerte en diferentes audiciones, Aran Murphy finalmente puede decir que su empeño y tenacidad empiezan a dar frutos. Aunque es muy pronto para elaborar un pronóstico en torno a su carrera, su inicio en la industria es prometedor.

    Hijo del actor Cillian Murphy y de la artista visual Yvonne McGuinness, el joven de 19 años está en dos series de HBO, mientras que la película que marca su debut en cine, Klara and the sun, de Taika Waititi, acaba de tener su estreno mundial en el Festival de Londres.

    En sus primeros compromisos promocionales ha tenido que lidiar con la pregunta obvia: de qué modo enfrenta la alargada figura de su padre, el protagonista de Peaky Blinders y ganador del Oscar a Mejor actor por su protagónico en Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan. O, lo que es lo mismo, una de las personalidades más prominentes de la actuación de la actualidad.

    “Él me ayuda mucho a grabar mis pruebas de casting. Pero siempre me dice lo mismo: confía en tus instintos. Ese es el único consejo que me da”, explicó recientemente a la revista British GQ.

    La irlandesa Sharon Horgan, la creadora y protagonista de la alabada serie Malas hermanas, lo reclutó para un rol clave de Youth, su nueva comedia para HBO. La historia gira en torno a Alex, una mujer divorciada y madre de Ruairí Flynn, un hermético joven de 18 años que le produce más de un dolor de cabeza.

    “Ruairí no habla mucho hasta que, de repente, sí lo hace. Es como escribir un personaje bastante monosilábico y preguntarse cómo demonios va a percibirlo el público, ya que gran parte de lo que le ocurre sucede en su interior. Mientras lo veía en el papel, durante los primeros borradores, estaba preocupaba sobre si el público entendería a este personaje”, detalla Horgan en una conferencia en la que participa Culto.

    “Y entonces, Aran apareció en nuestras vidas; él tiene una capacidad increíble para transmitir mucho haciendo muy poco. Puedes leer su mundo interior”, enfatiza.

    Por su parte, Aran Murphy afirma que se tomó con calma el reto de encarnar a un rol con esas características. “A veces estaba muy bien, porque estaba en una escena y pensaba: sólo tengo dos frases, así que puedo relajarme. Pero creo que es algo muy propio de los chicos de 18 años: no hablar mucho hasta que, de repente, sí lo hacen”, señala en la misma instancia.

    “Siempre resulta interesante ver cómo alguien retrata a un joven de 18 años cuando no es un chico de esa edad”, destaca el actor.

    “Al hacer muchas audiciones y leer tantos guiones, te encuentras con personajes muy estereotipados: malhumorados, aburridos, sin matices ni profundidad. Pero entonces, inmediatamente desde el primer episodio, pensé: vaya, él es un chico muy raro; reacciona de forma explosiva, pero sin un motivo claro (...) Me resultó muy intrigante que fuera un chico de 18 años que está pasando por situaciones complicadas, pero que no las afronta de la manera típica que solemos ver en pantalla”.

    El trabajo de Aran trascendió el estudio de su personaje y sus obligaciones en el set. Además, según comparten Horgan y él mismo, tuvo que encargarse de una misión particular: contactar a sus cercanos para que le proporcionaran el tipo de contenido online que consume Ruairí (justo en esa época decidió tomarse un respiro de las redes sociales).

    “Creé un grupo con muchos de mis amigos y les pedí que me enviaran las mayores barbaridades que hayan visto en sus teléfonos. Tuve que revisarlas todas y algunas me dejaron bastante descolocado, pero las reenvié y obtuve algunas reacciones. Creo que a más de uno en ese grupo no le hizo ninguna gracia tener ese tipo de cosas en su teléfono, pero, al final, algunas de ellas terminaron apareciendo en la serie”, sostiene Murphy.

    Un divorcio feroz

    Aran Murphy también interpreta al hijo de una afamada actriz en otra serie actualmente en emisión. En Guerra, la producción que ya tiene disponibles sus tres primeros capítulos en HBO Max, el intérprete es Gabriel, el hijo de Carla (Sienna Miller) e hijastro de Morgan (Dominic West), la pareja que está al centro de un mediático divorcio.

    A medida que se desarrolla el drama, queda claro que el protagonismo recae principalmente en los dos estudios de abogados que representan a las dos partes (de hecho, la ya confirmada segunda temporada abordará un nuevo caso). De todos modos, la producción necesitaba a un actor habilidoso para dar vida al problemático joven que se encuentra en medio del fuego cruzado de una actriz y un multimillonario tecnológico.

    “Todo estaba en el guión: su frustración ante lo que está ocurriendo y el no tener dónde canalizarla. Estoy seguro de que es algo bastante universal: la gente simplemente necesita desahogar su rabia de alguna manera”, indicó a Variety.

    Tanto Youth como Guerra lanzarán sus episodios finales durante noviembre. En tanto, Klara and the sun por ahora no tiene fecha de estreno en cines chilenos. Lo que parece seguro imaginar es que no serán las últimas historias iluminadas con el más joven de los Murphy en pantalla.

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