Dos mineras reportan al mercado descubrimientos de alta ley mineral en Coquimbo y Atacama

Una semana anuncios clave es la que se ha producido en estos días en la minería, reafirmando el atractivo del país para las empresas exploradoras de países como Australia o Canadá. Mientras la Región de Atacama se consolida como el principal polo de desarrollo de proyectos de cobre y oro en el norte, la cordillera de la Región de Coquimbo también suma hitos en exploración.

Uno de los últimos y más relevantes hallazgos fue dado a conocer por la empresa australiana Hot Chili Limited, que esta semana confirmó el hallazgo de una segunda concentración mineral en su depósito de cobre y oro La Verde, situado a 30 kilómetros al sur del emplazamiento proyectado para su iniciativa Costa Fuego, en la zona de la Cordillera de la Costa en la región de Atacama.

El descubrimiento, denominado “La Verde South”, ofrece cifras auspiciosas. Según reveló la empresa en una comunicación al mercado, los resultados de sus primeras perforaciones prácticamente duplican el potencial de crecimiento del yacimiento La Verde, y se encontraba oculto bajo las gravas superficiales del desierto de Atacama.

La Verde forma parte del proyecto denominado Costa Fuego, una iniciativa que destaca por su escala y por su favorable ubicación geográfica: en la cordillera de la Costa, a baja elevación (promedio de 740 metros sobre el nivel del mar), lo que supone ventajas logísticas, hídricas y de infraestructura en comparación con los yacimientos de la alta cordillera.

La evidencia detrás de este hallazgo proviene de campañas de perforación realizadas por la empresa. Christian Easterday, director Gerente de Hot Chili, destacó que estos hallazgos ratifican el potencial para avanzar en un proyecto más que importante.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de nuestras primeras perforaciones de extensión al sur de La Verde. La perforación ha confirmado un segundo centro de pórfido, oculto bajo las gravas someras de Atacama, con el potencial de ser de una escala similar a La Verde”, señaló el ejecutivo.

“Estos resultados iniciales proporcionan un nuevo impulso a los planes de crecimiento de Hot Chili para nuestro hub Costa Fuego en Chile. Costa Fuego ya es uno de los cinco principales desarrollos independientes de cobre por escala a nivel mundial”, complementó.

Oro Brillante en Coquimbo

Por otro lado, la exploración también rindió frutos un poco más al sur. La compañía canadiense Kairos Gold Inc. reportó los resultados de los primeros sondajes de su programa de perforación “Fase Tres” en el proyecto Oro Brillante, ubicado en la Región de Coquimbo.

Los datos de los sondajes confirmaron una fuerte presencia polimetálica en el yacimiento. De acuerdo con lo comunicado por la empresa, se detectaron tramos de 7,5 metros de longitud con leyes de 0,82 gramos por tonelada (g/t) de oro, 41,50 g/t de plata y 0,71% de cobre, desde los 26,5 metros de profundidad, demostrando mineralización a poca distancia de la superficie.

A mayor profundidad, la máquina perforadora evidenció otros intervalos concentrados y extensos. Un tramo de 14 metros arrojó 0,94 g/t de oro, además de un segmento acotado de 2 metros con altas leyes de 5,28 g/t de oro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los geólogos fue una vasta y maciza intercepción de 130,5 metros de longitud que registró concentraciones continuas de oro, plata y cobre, incluyendo un “corazón” de 12,6 metros con un atractivo 1,53% de cobre y 22,40 g/t de plata.

La Fase Tres del programa de exploración de Kairos Gold concluyó recientemente con un total de 11 pozos de perforación. Según informaron desde la plana ejecutiva en Canadá, los resultados químicos de los nueve pozos restantes se irán publicando al mercado en las próximas semanas a medida que estén disponibles.