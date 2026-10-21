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    Meta sufre histórico golpe en tribunales y deberá pagar multa de US$25 mil millones por engañar a usuarios en uso de sus datos

    El fiscal general del estado, Raúl Torrez, declaró que espera que este sea "un mensaje inequívoco" para las tecnológicas de Sillicon Valley. Por su parte, los representantes de Meta ya anunciaron que apelarán la medida.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un histórico golpe sufrió una de las tecnológicas más grandes del mundo. El estado de Nuevo México, Estados Unidos, determinó que Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, deberá pagar una multa de US$ 25.000 millones.

    Concretamente, el juez del tribunal estatal de Santa Fe, Francis Mathew, determinó que la empresa fundada por Mark Zuckerberg sería culpable de engañar a más de 43 millones de usuarios de la plataforma Facebook sobre la moderación de contenidos y de sus políticas de privacidad, derivadas del recordado escándalo de Cambridge Analytica.

    Aunque otros 48 estados presentaron cargos contra Meta por la misma acusación, estos alcanzaron un acuerdo por US$ 18 mil millones en agosto. Sólo Nuevo México decidió perseverar con la demanda.

    “La extraordinaria cantidad de infracciones deliberadas constatadas por el jurado, la duración y la repetición de la conducta, la amplitud de los temas sobre los que se produjeron las infracciones, la implicación de altos cargos de Facebook, el tamaño de la audiencia alcanzada en Nuevo México y la clara naturaleza intencionada y sistemática de las repetidas declaraciones erróneas de Facebook, tal y como se desprende del expediente del juicio, justifican la sanción más elevada permitida por la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México: US$ 5.000 por cada infracción constatada por el jurado”, escribió el juez Francis Mathew en su sentencia.

    FILE PHOTO: Meta logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo Dado Ruvic

    Por su parte, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, describió el fallo como “uno de los mayores veredictos contra una empresa a nivel estatal, si no el mayor, en la historia de Estados Unidos”.

    Además, en un punto de prensa concebido tras la sentencia, Torrez apuntó contra las demás tecnológicas de Silicon Valley, afirmando “esta sentencia debería ser una señal, un mensaje inequívoco”.

    Los US$25 mil millones se destinarán al fondo del estado para educación, tal como establecen las leyes del estado. Al respecto, Torrez mencionó que es posible que con la multa “hayan pagado la construcción de escuelas para los próximos cien años”.

    En tanto, los representantes de Meta informaron que apelarán a la sentencia. Según argumentan, el estado no logró demostrar que las declaraciones engañosas sobre privacidad y políticas de moderación de contenidos de la compañía hubieran perjudicado realmente a los habitantes de Nuevo México.

    Durante el juicio, el equipo jurídico afirmó que la multa para la empresa no debería superar los US$ 3.400 millones. En cambio, el monto propuesto violaría el debido proceso, sería inconstitucional y no resistiría una apelación.

    Más sobre:MetaempresariosmultasEstados Unidos

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