Repasa la victoria del Betis de Manuel Pellegrini frente a Feyenoord por la tercera fecha de la Champions League

A ANTONY NO LE GUSTÓ NADA SALIR Y SE FUE DIRECTO AL VESTUARIO: el Ingeniero Pellegrini decidió que el crack brasileño deje el campo de juego y así reaccionó durante el duelo entre Betis y Feyenoord en la #CHAMPIONSxESPN.



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