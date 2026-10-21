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    EN VIVO

    Repasa la victoria del Betis de Manuel Pellegrini frente a Feyenoord por la tercera fecha de la Champions League

    El cuadro del Ingeniero sigue invicto en la justa continental y superó el puntaje que había conseguido el cuadro español en dicha competencia. Revive toda la emoción de este partido en el siguiente relato virtual.

    El Betis enfrenta al Feyenoord por la Champions League. Foto: UEFA.

    Betis 1-0 Feyenoord

    Hasta la próxima

    Vive todo el fútbol en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Final

    Termina el partido y el Betis consigue su tercera victoria seguida y supera su puntaje histórico en la Champions.

    Era el segundo

    94′. Deossa le pega y ese balón le saca pintura al arco de Feyenoord.

    Agregado

    90′. Se jugarán 4 minutos más en este partido.

    Derechazo

    87′. Abde le pega y el portero de Feyenoord atrapa.

    Disparo

    84′. Deossa le pega y un hombre del Feyenoord la desvía. Córner.

    Últimos cambios

    81′. Ortiz por Bellerín en Betis y Seteijn por Valente en Feyenoord.

    Cambios

    79′. Deossa y Lo Celso reemplazan a Isco y Parrott.

    Cambios

    Protagonista

    71′. El Feyenoord reclama una mano de Bartra y luego el hombre del Betis llega justo a cortar un centro que buscaba gol.

    La rabia de Antony

    1-0

    Cambios

    62′. Riquelme y Ceballos reemplazan a Fornals y Antony en el Betis.

    El primero

    59′. Isco anota desde los 12 pasos con un tiro al segundo palo.

    Goooooooooooooooooool del Betis

    Penal

    57′. St. Juste le mete una mano a un remate del Betis y se cobra la pena máxima para los visitantes.

    Remate

    54′. Zechiël buscaba el ángulo más alejado del arco del Betis. Desviado.

    Tarjeta Amarilla

    52′. Vanhoutte es amonestado en Feyenoord por falta.

    Segundo tiempo

    Se reinician las acciones entre el Betis y el Feyenoord.

    Descanso

    Betis y Feyenoord se van a camarines. Dominó el cuadro de Pellegrini, pero la visita tuvo mejores ocasiones.

    Se lo pierde

    43′. Zechiël entra para el Feyenoord y en área chica, eleva.

    Otra de la visita

    39′. Moussa busca el segundo palo. Una pierna del Betis la manda al córner.

    Llegada

    36′. Moussa dispara cruzado para el Feyenoord. Ataja Valles.

    Remate

    33′. Bartra prueba de media distancia y nuevamente el portero del Feyenoord se luce.

    Atajada

    29′. Parrott lo tuvo desde el punto penal y el portero Ernst evita el primero del Betis.

    Centros

    24′. El Betis busca por esta vía. Por ahora, la defensa visitante responde.

    Betis es más

    20′. El cuadro del Ingeniero domina en esta primera parte.

    Tarjeta Amarilla

    14′. Mármol es amonestado en Feyenoord por falta.

    Remate

    10′. Antony prueba para el Betis. Ataja el portero del Feyenoord.

    La primera

    5′. Fornals intenta de taco. No logra darle fuerza el hombre del Betis.

    Inicio

    Comienza el partido en La Cartuja.

    El 11 de Pellegrini

    La formación de la visita

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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