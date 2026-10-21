Repasa la victoria del Betis de Manuel Pellegrini frente a Feyenoord por la tercera fecha de la Champions League
El cuadro del Ingeniero sigue invicto en la justa continental y superó el puntaje que había conseguido el cuadro español en dicha competencia. Revive toda la emoción de este partido en el siguiente relato virtual.
Betis 1-0 Feyenoord
Hasta la próxima
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Final
Termina el partido y el Betis consigue su tercera victoria seguida y supera su puntaje histórico en la Champions.
Era el segundo
94′. Deossa le pega y ese balón le saca pintura al arco de Feyenoord.
Agregado
90′. Se jugarán 4 minutos más en este partido.
Derechazo
87′. Abde le pega y el portero de Feyenoord atrapa.
Disparo
84′. Deossa le pega y un hombre del Feyenoord la desvía. Córner.
Últimos cambios
81′. Ortiz por Bellerín en Betis y Seteijn por Valente en Feyenoord.
Cambios
79′. Deossa y Lo Celso reemplazan a Isco y Parrott.
Cambios
Protagonista
71′. El Feyenoord reclama una mano de Bartra y luego el hombre del Betis llega justo a cortar un centro que buscaba gol.
La rabia de Antony
1-0
Cambios
62′. Riquelme y Ceballos reemplazan a Fornals y Antony en el Betis.
El primero
59′. Isco anota desde los 12 pasos con un tiro al segundo palo.
Goooooooooooooooooool del Betis
Penal
57′. St. Juste le mete una mano a un remate del Betis y se cobra la pena máxima para los visitantes.
Remate
54′. Zechiël buscaba el ángulo más alejado del arco del Betis. Desviado.
Tarjeta Amarilla
52′. Vanhoutte es amonestado en Feyenoord por falta.
Segundo tiempo
Se reinician las acciones entre el Betis y el Feyenoord.
Descanso
Betis y Feyenoord se van a camarines. Dominó el cuadro de Pellegrini, pero la visita tuvo mejores ocasiones.
Se lo pierde
43′. Zechiël entra para el Feyenoord y en área chica, eleva.
Otra de la visita
39′. Moussa busca el segundo palo. Una pierna del Betis la manda al córner.
Llegada
36′. Moussa dispara cruzado para el Feyenoord. Ataja Valles.
Remate
33′. Bartra prueba de media distancia y nuevamente el portero del Feyenoord se luce.
Atajada
29′. Parrott lo tuvo desde el punto penal y el portero Ernst evita el primero del Betis.
Centros
24′. El Betis busca por esta vía. Por ahora, la defensa visitante responde.
Betis es más
20′. El cuadro del Ingeniero domina en esta primera parte.
Tarjeta Amarilla
14′. Mármol es amonestado en Feyenoord por falta.
Remate
10′. Antony prueba para el Betis. Ataja el portero del Feyenoord.
La primera
5′. Fornals intenta de taco. No logra darle fuerza el hombre del Betis.
Inicio
Comienza el partido en La Cartuja.
El 11 de Pellegrini
La formación de la visita
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