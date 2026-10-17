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    Steve Buscemi habla de película en Rapa Nui: “Todo resultó muy abrumador; fue como estar en otro planeta”

    El reconocido actor asume uno de los roles centrales de Caballo Salvaje Nueve, la aclamada cinta filmada en nuestro país y que llegará el 5 de noviembre a salas nacionales. En entrevista con Culto, él y la actriz Parker Posey comparten detalles del rodaje y desmenuzan las claves de la historia. “Creo que Martin McDonagh aborda el tema con mucha astucia y, a la vez, con mucha sensibilidad”, indica Buscemi.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Steve Buscemi habla de película en Rapa Nui: “Todo resultó muy abrumador; fue como estar en otro planeta” Diego Araya Corvalán

    Steve Buscemi y el director Martin McDonagh hicieron buenas migas hace cuatro años. Ambos llegaron al Festival de Venecia a presentar sus nuevas películas y sintonizaron desde lo creativo y personal, quedando con el apetito de encontrar el proyecto adecuado para trabajar juntos.

    El actor de filmes como Perros de la calle (1992) y Fargo (1996) jamás imaginó que ese acuerdo no escrito causaría que viajara a Rapa Nui a inicios de 2025 y que se encontrara con un escenario natural que lo hace sonreír de tan solo recordarlo.

    Fotos: Diego Araya Corvalán

    “Todo resultó tan abrumador que a veces olvido los detalles concretos, pero me queda la sensación general de: ¡Guau! Es como si hubiera estado en otro planeta”, señala Buscemi a Culto a través de videollamada desde Venecia, la ciudad que acogió el estreno mundial de Caballo salvaje nueve, el largometraje que lo une por primera vez con McDonagh y que debutará en cines chilenos el próximo 5 de noviembre.

    Escrita y dirigida por el director de Tres anuncios por un crimen (2017), la cinta se centra en Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), una dupla de viejos compañeros que, en calidad de agentes de la CIA, han jugado un rol determinante en importantes episodios de la política internacional de los últimos años y que viajan a la isla en 1973 durante el mandato de Salvador Allende.

    Ambos deben responder ante MJ (Steve Buscemi), el jefe de la misión de inteligencia en Santiago y el encargado de que el plan del gobierno estadounidense de la época se ejecute tal como está planificado. Un esquema que podría verse perturbado tanto por el errático comportamiento de Chris como por el encuentro del dúo con dos jóvenes estudiantes llamadas Mónica (Mariana Di Girolamo) y Alicia (Ailín Salas).

    Diego Araya Corvalán

    “Creo que el personaje de John está en una etapa de su vida en la que reflexiona sobre su pasado, pero el hecho de que esas reflexiones puedan salir a la luz mantiene muy preocupado a mi personaje”, indica el actor. “Hay mucho en juego, y ese es otro elemento de la película que, en mi opinión, la hace tan entretenida”, apunta.

    Buscemi entiende con precisión el ejercicio que propone el autor de Los espíritus de isla (2022): situar la acción en un contexto histórico muy especifico y hablar sobre el rol documentado de la CIA en el derrocamiento de Allende, pero siempre con el foco en el arrepentimiento y el epílogo de la vida (de uno de los protagonistas), aspirando a tejer una obra tan emotiva como divertida.

    “Me parece que esta película es muy singular porque, en el fondo, es una historia sobre una relación, ambientada en el contexto de un momento histórico terrible en el que Estados Unidos y la CIA estuvieron implicados. Creo que Martin aborda el tema con mucha astucia y, a la vez, con mucha sensibilidad”, afirma Buscemi.

    “Me pareció una forma muy interesante de plantearlo: no se trata tanto de contar lo que ocurrió allí, sino de narrar la historia de estos dos amigos y compañeros de trabajo en el marco de un momento histórico verdaderamente horroroso, en especial en el caso de Chile”, sostiene.

    Si en 2025 mencionó a Culto que Rapa Nui le había parecido “un lugar increíble, mágico y maravilloso”, ahora se explaya sobre el tiempo que pasó en la isla.

    “Más allá de lo que ya se conoce –los moáis y verlos al amanecer o al atardecer–, estaban los animales: los caballos, los perros, las vacas, y observar cómo interactuaban entre ellos”, explica.

    Y profundiza: “Nos estábamos quedando en un lugar donde a veces los caballos simplemente se acercaban a la parte trasera de donde nos estábamos quedando. Yo los miraba y luego los perros venían y les mordisqueaban los talones, como diciéndoles: vamos, muchachos, no tienen permitido estar aquí, avancen. Y fue muy divertido ver eso; cómo los animales están tan integrados y venerados en esa isla. Fue realmente especial”.

    McDonagh se aseguró de que todo el elenco viajara a isla, sin importar cuántas escenas tuvieran en el lugar. Eso incluyó a la actriz Parker Posey, quien encarna a la esposa de Lee. En diálogo con Culto, cuenta que guarda gratos recuerdos de su paso por Chile, afirmando que trajo su cámara y “cada foto que tomé resultó ser mágica; parecían portadas de discos de rock”.

    Diego Araya Corvalán

    “El primer día me bajé del auto para ver a los caballos y tomé unas fotos preciosas que me resultaron tan conmovedoras. Había dos caballos que acercaron sus hocicos el uno al otro, formando una especie de corazón en el aire. Además, se reflejaban en un charco que teían debajo. Cuando te miraban, sentías que era seres con los que estabas compartiendo un momento”, detalla, para luego concluir: “Es algo muy puro”.

    Según confirmo su distribuidora en Chile, Caballo salvaje nueve se exhibirá en Rapa Hui durante la segunda semana de noviembre. De ese modo, un año y medio después del final del rodaje, todo volverá donde comenzó.

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