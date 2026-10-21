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    Juicio contra Los Piratas del Tren de Aragua por crimen de Ronald Ojeda se desarrollará con dos acusados menos

    Las penas que solicita la Fiscalía van desde los cinco años hasta presidio perpetuo calificado para los 16 sujetos que siguen siendo juzgados. Los alegatos de apertura se deberían iniciar este jueves.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Ronald Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 y su cuerpo hallado nueve días después, en Maipú.

    Tras una primera jornada en que se abordaron asuntos logísticos previos, este miércoles se iba a dar inicio propiamente tal al juicio oral respecto a 18 acusados por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

    El proceso en el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, sin embargo, deberá continuar con dos acusados menos, puesto que se accedió al sobreseimiento que solicitaron sus defensas sobre el argumento de que su vínculo con Los Piratas del Tren de Aragua ya había sido juzgado en un procedimiento previo.

    “Yo preparé una excepción de cosa juzgada, que es de previo y especial pronunciamiento antes de que el juicio oral, entre comillas, parta. Y se sustentó en que en el intermedio entre que se preparó la causa y el juicio oral, mi representado y el otro imputado fueron condenados por otro tribunal de garantía por el mismo delito por el cual están acusados acá, que es el delito asociación criminal. Y por lo mismo se daba la causal de sobreseimiento definitivo ya que un tribunal ya se había pronunciado previamente”, explicó el abogado y defensor penal público Pedro Narváez.

    Los alegatos de apertura se deberían iniciar este jueves.

    Se trata del segundo juicio que se lleva a cabo en el caso por el crimen del disidente venezolano y exmilitar que vivía como refugiado en Chile.

    Ronald Ojeda fue secuestrado desde su hogar en un edificio de Independencia, el 21 de febrero de 2024, y su cuerpo hallado nueve días después.

    Los acusados integraban una facción del Tren de Aragua denominada Los Piratas que se dedicaba a los secuestros y otros delitos y que se asentó en la toma ubicada entre Camino a Melipilla y Pajaritos, en Maipú, en la que enterraron el cuerpo de la víctima.

    En el primer proceso, hace unos días, el 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago impuso una pena de 20 años de presidio efectivo para Maickel Villegas.

    Villegas huyó del país tras participar en el delito realizando labores como conductor, siendo detenido posteriormente en Costa Rica, país desde el que fue extraditado en noviembre de 2024. Este proceso de extradición determinó la pena máxima que se pudo aplicar en su caso.

    La indagatoria viene siendo encabezada por el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, y el fiscal jefe de Alta Complejidad, Álex Cortez.

    El 1 de octubre de 2024 se condenó a cinco años de reclusión, en un procedimiento abreviado, a Ángel Castellano, que tenía 17 años en la fecha del crimen.

    Además, hay una investigación que sigue abierta por los mismos hechos -con los imputados que han llegado extraditados a Chile con posterioridad al cierre de las otras causas- y que incluye la arista más política del caso, por lo que se desarrollará un tercer juicio oral, que se deberá fijar en los próximos meses.

    En esta línea, indican desde la Fiscalía Sur, hay diligencias claves pendientes a nivel de cooperación internacional, en atención a tomar declaraciones a exautoridades venezolanas detenidas en Estados Unidos, entre otras acciones.

    El crimen habría sido ordenado por el régimen de Nicolás Maduro y se han hecho las gestiones para interrogar al exgobernante.

    Más sobre:Ronald OjedaTren de AraguaLos PiratasVenezuelaFiscalía SurHéctor BarrosCrimen organizadoDefensoría Penal Pública

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