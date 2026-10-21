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    TC declara admisible requerimiento del gremio de jueces contra la Suprema por cuadernos de remoción

    Ahora el pleno del TC deberá pronunciarse sobre el fondo de la acción. La ANMM busca que se establezca un procedimiento claro para que se proceda a la tramitación de cuadernos de remoción por mal comportamiento.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    La Asociación de Magistradas y Magistrados ha cuestionado la apertura de cuadernos de remoción por parte de la Corte Suprema. Andres Perez

    Durante la jornada de este martes 20 de octubre y en votación dividida, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistradas (ANMM), referente al proceso que ha llevado la Corte Suprema respecto de jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica.

    El gremio -representado por Elisa Walker, Claudia Sarmientos y William García-, cuestiona mediante dicha acción el actuar del máximo tribunal, en tanto estiman que no se ha respetado el debido proceso y se han vulnerado una serie de principios fundamentales.

    La determinación del TC se adoptó tras acoger a trámite la acción y en atención a que cumplía con los requisitos que establece la norma. Para ello, además, se escucharon los alegatos de las partes, tanto de la ANMM como de la Suprema, que está representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

    “Los antecedentes examinados por este Tribunal permiten verificar que se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, para declarar admisible el presente requerimiento", se lee en la resolución, adoptada con el voto a favor de las ministras María Pía Silva y Catalina Lagos, y del ministro René Gómez. Los ministros Raúl Mera y Marcela Paredo, en tanto, votaron en contra.

    “¿Qué es lo que nosotros cuestionamos? Que acá hay un vacío institucional a nivel legal, porque la Corte Suprema efectivamente tiene la facultad de remover a jueces y juezas cuando ellos no incurren en buenos comportamientos. Pero para tú remover tiene que haber un debido proceso, tiene que haber un proceso que dé garantías a las partes para ser escuchadas, donde tú puedas rendir prueba, donde tú tengas la claridad de que si te van a remover de la Corte Suprema tenemos que estar frente a una infracción grave, porque los jueces y juezas del poder judicial están amparados por la inamovilidad", manifestó Elisa Walker al ser consultada por este medio.

    Al no existir esas garantías, según se alega por parte de la ANMM, Walker recalca que se está ante vulneraciones serias. “No se respetan normas muy precisas de la Constitución, el deber de tipicidad, el resguardo de la legalidad, el debido proceso, el derecho a la igualdad y por supuesto la inamovilidad y la independencia judicial”, recalcó.

    Por lo mismo, la abogada se mostró conforme con la postura adoptada por el TC: “Para nosotros es un hito muy importante porque nos permite presentar los argumentos de fondo de la causa y explicar por qué en este caso efectivamente se vulneran principios que deben ser resguardados por el Tribunal Constitucional, que es la entidad que tiene la función de velar por el respeto de las normas constitucionales en este país”.

    “Quedamos conformes porque nosotros argumentamos la admisibilidad de la causa, incluso pedimos poder alegar, y la Segunda Sala, en consideración a los argumentos que presentamos nosotros y los argumentos presentados por el CDE, que es quien defiende en este caso a la Corte Suprema, consideró que habían antecedentes suficientes para dar tramitación a esta causa y la causa va a ser resuelta por el pleno del Tribunal Constitucional”, agregó.

    Los efectos

    De acuerdo con lo expuesto por la abogada, lo que se pretende en el TC es que se sienten las bases para que exista una modificación legal que establezca cómo se debe seguir un procedimiento por mal comportamiento y qué se entiende como tal, no necesariamente que haya efecto sobre los cuadernos ya resueltos.

    Lo que está en juego acá no son necesariamente estos jueces, es el resguardo de la independencia judicial. Esto es una materia muy importante, el resguardo de la independencia judicial y el resguardo del debido proceso que beneficia a toda persona que es sometida a un proceso sancionatorio y en especial, obviamente, los funcionarios públicos, porque los jueces también lo son”, sostuvo Walker.

    Junto con ello, hizo presente que “una cosa es que la Corte Suprema tenga la facultad de remover a jueces porque no tengan buena conducta, pero eso no puede ser un ejercicio arbitrario. Acá hay que tener una institucionalidad que debería estar regulada a nivel legal para que asegure que este ejercicio, esta facultad se ejerce con las garantías que tiene cualquier persona”.

    De esta forma, relevó: “Esto no regenera un efecto específico en la tramitación del cuaderno de remoción particular. Pero sí es un efecto institucional, porque no puede ser que los jueces y juezas de la República sean sometidos a procesos de remoción sin las garantías básicas del debido proceso”.

    Más sobre:Asociación Nacional de MagistradosANMMCorte SupremaTribunal Constitucionalremoción de jueces

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