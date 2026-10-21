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    Hites recluta a ejecutivo de Cocha para hacerse cargo de la administración y finanzas de la empresa

    El ejecutivo reemplazará a Luis Enrique Fischer, quien deja la compañía tras casi dos años. Ambos trabajarán en una transición durante las próximas semanas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cristóbal Covarrubias

    Empresas Hites nombró a Cristóbal Covarrubias como nuevo gerente divisional de Administración y Finanzas, en reemplazo de Luis Enrique Fischer, quien deja la compañía tras casi dos años en el cargo para asumir “nuevos desafíos profesionales”.

    De acuerdo con el comunicado de la empresa, ambos ejecutivos desarrollarán durante las próximas semanas un proceso de transición para completar el traspaso del cargo “de manera planificada”. Hites precisó que el cambio forma parte de un proceso que la compañía y Fischer “vienen trabajando con anticipación”.

    Covarrubias es ingeniero comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Según la empresa, reúne más de 20 años de experiencia en finanzas y administración, con foco en el control de gestión y costos.

    Hasta su nombramiento se desempeñaba como CFO de Cocha. En el retail pasó por Cencosud y por Empresas La Polar, donde también fue CFO, y previamente ocupó cargos en las áreas de finanzas y control de gestión en Empresas SB, Viña Undurraga y Multiexportfoods.

    “Cristóbal llega con una amplia experiencia en retail y un fuerte foco en el control de costos, dos capacidades que serán un aporte para seguir fortaleciendo la gestión financiera de Hites y su crecimiento sostenible”, sostuvo el gerente general de Hites, Felipe Longo.

    El ejecutivo agregó: “Agradecemos a Luis Enrique la forma en que hemos preparado este traspaso en conjunto durante los últimos meses”.

    En su comunicado, Hites destacó la gestión de Fischer en el financiamiento corporativo, la estructuración de deuda, el aumento de capital de 2025 y la emisión de bonos de abril de 2026.

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