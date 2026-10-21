Senado despacha a ley proyecto que moderniza carrera de Carabineros y establece nuevos incentivos

La Sala del Senado aprobó este miércoles las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que moderniza el sistema de incentivos y la carrera funcionaria de Carabineros de Chile, despachando la iniciativa del Congreso Nacional y dejándola en condiciones de convertirse en ley.

La propuesta busca fortalecer la permanencia del personal policial, mejorar las remuneraciones y enfrentar las dificultades de dotación de la institución. Entre sus principales medidas se encuentra la creación de un incentivo al desempeño equivalente al 10% del sueldo, pagadero trimestralmente, junto con una gratificación especial de riesgo que podrá alcanzar hasta el 100%, dependiendo de la comuna en que se desempeñe cada funcionario.

Asimismo, establece una gratificación de hasta el 30% para quienes ejerzan cargos estratégicos y extiende la carrera funcionaria hasta los 41 años para el personal de nombramiento supremo y 38 años para el de nombramiento institucional. Estas modificaciones a la duración de la carrera regirán únicamente para quienes ingresen a Carabineros después de la entrada en vigencia de la normativa.

Durante el debate, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó el impacto económico de la iniciativa y explicó que uno de sus principales objetivos es mejorar las condiciones de quienes cumplen funciones operativas en terreno.

“Respecto a esta gratificación de riesgo que va a ir desde un 20% hasta un 100%, dependiendo de las comunas”, señaló el secretario de Estado, quien también abordó los retrasos que han afectado el pago de este beneficio.

En esa línea, explicó que la nueva legislación permitirá modificar la periodicidad de los pagos. “ Esto lo arregla porque va a ser mensual; se acaba esto de qué mes va a ser esta cosa ”, afirmó, aludiendo a las dificultades administrativas que actualmente enfrentan los funcionarios para recibir la gratificación.

El ministro también destacó el aumento de los recursos destinados a los estudiantes de las escuelas de formación policial. Según explicó, durante los tres primeros semestres se incrementarán los estipendios, mientras que en el último semestre los alumnos pasarán a una etapa de formación práctica, bajo supervisión.

“Se casi cuadruplica la remuneración líquida”, indicó respecto de los primeros semestres. Además, precisó que durante el cuarto semestre el estudiante “ va a ganar un sueldo líquido de cerca de 700 mil pesos ”, en comparación con los aproximadamente 70 mil pesos que reciben actualmente los alumnos en formación.

Sobre la extensión de la carrera funcionaria, el titular de Seguridad Pública recalcó que “esa extensión de la carrera policial es solo para las personas que ingresen de aquí en adelante; no hay un cambio en la regla del juego, salvo el aumento de las remuneraciones”, sostuvo.

El secretario de Estado también resaltó el esfuerzo presupuestario asociado a la reforma, señalando que contempla recursos por sobre los $100 mil millones en régimen, monto que se alcanzaría durante el segundo año de implementación.