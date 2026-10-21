La ambición de Manuel Pellegrini tras otro triunfo en Champions League: “Queremos llegar más arriba”

Manuel Pellegrini lo vuelve a hacer. Tal como lo lograra con Villarreal, Real Madrid, Málaga o Manchester City; el técnico chileno encamina una clara opción de avanzar una ronda en la Champions League después de su tercera victoria consecutiva. Un 1-0 ante Feyenoord que le permite sumar 9 puntos para compartir el liderato de la Fase de Liga con otros cuatro equipos con canasta perfecta.

“Ganar los tres partidos en Champions no es fácil, además con rivales complicados que son punteros también de sus ligas. Hicimos un buen primer tiempo, sobre todo, por la intensidad, la recuperación de balón. Ellos, prácticamente, no pudieron pasar el mediocampo. En el segundo tiempo, después del gol, inconscientemente nos echamos un poco más atrás, pero tuvimos mucha seguridad defensiva, ellos tuvieron más el balón, no en una zona que nos fuera hacer mucho daño, y no me acuerdo ninguna atajada de Álvaro Valle”, resumió el Ingeniero.

Asimismo, agregó que “la tenencia de balón nos sirvió para reforzar la línea defensiva, un mayor trabajo de concentración. Nos venían haciendo goles en los últimos partidos, tanto el Porto como el Barcelona. Así que hoy día me gustó mucho también haber dejado la portería en blanco”.

Tras este partido, el chileno sumó 70 en el torneo, que lo confirma en el top 20 entre los técnicos con más presencias de la historia. Sobre ese aspecto, el santiaguino afirmó que “la verdad es que no lo sabía. He tenido la fortuna de jugar 7 o 8 Champions en mi carrera. Siempre he pasado por lo menos la fase del grupo, tanto con Málaga, con Villarreal, con Manchester City y con Real Madrid. Ojalá lo podamos hacer con el Betis. La parte estadística personal, como digo, es una anécdota. No es algo prioritario para mí, ni me siento más o menos valorizado por un partido más o un partido menos. Así que, de ese aspecto, como le digo, me alegra mucho que el Betis esté cercano a pasar a la próxima ronda”.

Sobre las rotaciones, advirtió que “muchos jugadores pueden jugar tres partidos a la semana sin ningún problema. Lo que pasa es que nosotros últimamente necesitamos jugar ocho en 27 días. Entonces, de acuerdo con la recuperación, uno va intentando hacer más modificaciones. Hay jugadores que se recuperan más rápido”.

Encamina la clasificación

La pasada temporada, el corte para la clasificación a los playoffs se produjo en los 9 puntos, los mismos que tiene el cuadro de Sevilla. Sin embargo, Pellegrini reconoce que existe la “ambición” de llegar mucho más arriba, cuando todavía quedan 5 partidos en la Fase de Liga.

“Por estadística, en la temporada pasada clasificaron a algunos equipos con nueve y otros se quedaron afuera, por la diferencia de gol. Quedan quince por disputarse y nosotros, en la medida que cumplamos la meta, por supuesto que tenemos la ambición de llegar un poco más arriba. Debemos tener la seguridad de clasificar en los primeros veinticuatro. Una vez que juguemos en los partidos, vamos a ver hasta dónde nos permite llegar. Sin embargo, no nos vamos a relajar. Tenemos que sumar doce puntos en un partido más o en dos partidos más. Vamos a intentar cada partido tratar de jugar bien y tratar de ganar independiente de la clasificación”, afirmó el DT.

Lo cierto es que el profesional ya superó lo hecho por el Betis en su anterior Champions, 21 años atrás, cuando solo pudo sumar siete unidades. Al respecto, el chileno reconoció que “en relación con lo que se hizo con la anterioridad, la verdad es que no lo comparto, no tengo ninguna necesidad de compararlo. Pasaron muchos años, ahora estamos insertos en una competición que nos ha permitido comenzar muy bien ante rivales muy difíciles lo que, por supuesto, va agrandando la confianza que tienen los jugadores en el juego. Ojalá que podamos clasificar lo más arriba posible y aspirar a llegar siempre a niveles más importantes”.