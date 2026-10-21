Llega desde la selección de Serbia: la UC anuncia a Francisco Pérez Lázaro como su nuevo gerente deportivo

La UC comienza a definir su nueva estructura deportiva. Cruzados llegó a un acuerdo con Francisco Pérez Lázaro para que asuma como nuevo gerente deportivo. El español reemplaza a José María Buljubasich. La institución precordillerana confirmó la llegada del profesional de 39 años, quien actualmente trabaja en la Federación de Fútbol de Serbia.

“El Directorio de Cruzados informa que ha alcanzado un acuerdo con el español Francisco Pérez Lázaro para que asuma próximamente como Gerente Deportivo de Universidad Católica. Se trata de un profesional con amplia trayectoria en el fútbol, que ha trabajado en clubes, academias y selecciones de Europa, Asia y América”, señala el comunicado del cuadro estudiantil.

Luego dan cuenta de su trayectoria. “Es doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Alcalá, con distinción cum laude, y posee licencia UEFA Pro. Formó entrenadores durante casi una década en la Real Federación de Fútbol de Madrid y fue llamado por Aspire Academy, una de las instituciones de formación deportiva más reconocidas del mundo, para trabajar en Al-Sadd Sports Club (Catar) y luego en Delhi Dynamos (India); posteriormente se incorporó al Deportivo Alavés (España). En Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más importantes de México, asumió responsabilidades directivas en el fútbol formativo y en el profesional”, detallan.

Se sumará a la UC tras la fecha FIFA de noviembre, cuando termine sus trabajos como coordinador y scouting en Serbia.

Pérez Lázaro. Foto: @fran.perezlazaro

Tras alcanzar el acuerdo con Cruzados, Pérez Lázaro se refirió a su llegada a Universidad Católica. “Estoy muy contento e ilusionado con esta oportunidad. Conozco la historia del club y la relevancia que tiene a nivel continental. Confío en poder volcar aquí las experiencias que he recogido en clubes, academias y selecciones de Europa, Asia y América, y aportar a uno de los clubes más importantes de Chile y Sudamérica en los objetivos que la UC se trace en el plano nacional e internacional”, señaló a los canales oficiales del club.

Matías Claro, presidente de Cruzados, también habló luego de la negociación. “Buscamos a un profesional con experiencia directiva en un club de alta exigencia, con trayectoria en la formación de jugadores y con la capacidad de ordenar y conectar el trabajo de todas las áreas del fútbol. Francisco reúne ese perfil y además conoce y valora la tradición de la Católica de formar a su propia gente. Llega para dar continuidad y proyección a lo que el club ha construido, con un objetivo claro: competir mejor y lograr que cada vez más jugadores formados en San Carlos de Apoquindo lleguen preparados al primer equipo”, apuntó el directivo.

La elección del nuevo gerente en la UC se da luego de que Cruzados recurriera a una empresa argentina de headhunters para desarrollar la búsqueda. “Su elección es el resultado de un exhaustivo proceso de evaluación, desarrollado en Chile y en el extranjero, orientado a encontrar un profesional con experiencia directiva, capacidad de liderazgo y conocimiento actualizado de las mejores prácticas en gestión y desarrollo deportivo”, señala el club.

La llegada de Pérez Lázaro se enmarca en una profunda reestructuración en la UC, que busca modernizar sus procesos de evaluación y contratación de futbolistas. En ese sentido, Cruzados apunta a separar la secretaría técnica, encabezada por el argentino Javier Furwasser y enfocada en labores de scouting, de la nueva oficina de inteligencia deportiva, liderada por Francisco Toledo, que se concentra en el análisis de datos, estadísticas y rendimiento de jugadores.

Las dos áreas funcionarán de manera complementaria. Bajo este nuevo modelo, Pérez Lázaro tendrá la responsabilidad de coordinar el trabajo de ambos departamentos.