MK4:se crea segmento de microcréditos, se eleva su tasa máxima y proyecto queda listo para ser votado en Sala

Con varias modificaciones y novedades, pero lista para ser votada por la Sala de la Cámara de Diputados el próximo martes, quedó el Proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales y Acceso a la Casa Propia, cuya tramitación en la Comisión de Hacienda terminó su votación en particular.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la discusión parlamentaria, y expresó que “este es un paso tremendamente importante, tiene el doble mérito de avanzar mucho en la modernización de nuestro mercado de capitales para sostener un mayor crecimiento económico, y la concurrencia de muchas voluntades de distintas sensibilidades políticas”.

Por su parte, el presidente del a Comisión, Agustín Romero ( Partido Republicano), comentó que “el próximo martes (el proyecto) se va a ver en la Sala, así que esperamos que estas iniciativas avancen porque le van a cambiar la cara a Chile”.

De ser aprobado en la Sala, pasará a ser revisado por la Comisión de Hacienda del Senado.

Tasa Máxima Convencional

Una de las novedades se produjo en la discusión respecto de la Tasa Máxima Convencional (TMC). El proyecto de ley libera de la aplicación de la TMC a operaciones entre partes que no requieren de una protección, como los títulos de deuda ; operaciones con deudores que tienen la calidad de inversionista calificado, por ejemplo los family office; y créditos de monto superior a UF 10.000, equivalente a unos $409 millones.

Pero el ejecutivo acogió la indicación 138, presentada por los diputados Diego Schalper (RN), Priscila Castillo (DC), Eduardo Durán (RN) y Juan Marcelo Valenzuela (PDG), en la que crea un tramo para los microcréditos de hasta UF 20, equivalente a unos $823 mil.

En concreto, la indicación plantea una TMC de “29 puntos porcentuales sobre base anual, en aquellas operaciones por montos iguales o inferiores a 20 unidades de fomento”.

Sin embargo, esto es para nuevos créditos: esta TMC es para los créditos “que se celebren con un nuevo deudor, el cual se entenderá como aquella persona natural que no registre operaciones de crédito de dinero vigentes ni extinguidas dentro de los doce meses anteriores de acuerdo a los registros correspondientes”.

En la discusión, Castillo planteó que “tenemos la situación de que miles de personas que son independientes, que son emprendedores y familias, digamos, vulnerables, a veces no tienen historial crediticio registrado...estas personas, digamos, son expulsadas del sistema formal y terminan atrapadas en prestamistas informales ilícitos, el gota a gota”.

El ministro Quiroz acogió la indicación, argumentando que “tenemos un tema desbancarización muy fuerte, originado en estas restricciones a la tasa máxima convencional que afecta a los créditos de menor tamaño, y que también tiene otros impactos en el tema de crímenes organizado”.

Además, expuso que esta indicación “lo único que hace es dar acceso a quien hoy día no tiene acceso, eleva la tasa en ese segmento, pero no en el que ya está teniendo un crédito hoy”.

Con todo, Quiroz señaló que “nos queda pendiente un tema más general, hasta qué punto uno podría hacer esto más amplio”, y que esta “es una conversación que tiene que ir más en profundidad y va a tomar un poco más de tiempo”.

Fraude con tarjetas

Otras de las medidas aprobadas fueron modificaciones a la Ley de Fraude con Tarjetas. Nickolas Mena, asesor en la Coordinación de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, expuso que, si bien no cambia desistieron de modificar el cuerpo legal y sustituir el actual estándar de dolo o culpa grave por el de culpa leve, el proyecto aún contiene normativas que permite acotar el autofraude.

En esa línea, explicó que el proyecto amplía “el espectro de facultades que tiene la CMF para establecer requisitos de seguridad a las entidades que forman parte de este sistema de pagos”, ampliando las facultades del regulador.

“Esto creo que es nuestra principal medida para poder combatir el fraude bancario”, señaló.

Además, indicó que el proyecto permite para que la denuncia de los consumidores, ante un fraude, “sea presentada por ejemplo a través de la comisaría virtual. Eso nosotros creemos que va en la línea de darle más oportunidades a los consumidores de poder denunciar estos fraudes o robos”.

Directores independientes y sociedades anónimas

La discusión sobre las modificaciones a la Ley de Sociedades Anónimas fue la que tomó más tiempo durante la votación.

En concreto, la Comisión de Hacienda rechazó, para una serie de instancias, rebajar el quórum de aprobación en juntas extraordinarias de accionistas de dos tercios a una mayoría absoluta (50%+1) para reformas clave en las sociedades anónimas.

En su argumentación, el diputado Schalper señaló que “no están lo suficientemente protegidos (los accionistas minoritarios) en la medida en que se cambia el quórum de dos tercios a mayoría absoluta”

Por su parte, se aprobó un nuevo artículo presentado por el Ejecutivo en las indicaciones, con el cual busca entregar mayor protección a los accionistas minoritarios y cambia las reglas de votación para los accionistas independiente.

Actualmente, la Ley señala que “será elegido director independiente aquel candidato que obtenga la más alta votación.” El nuevo artículo, en cambio, sostiene que “Será elegido director independiente el candidato más votado de entre aquellos por quienes hubieren votado acciones que representen más de la mitad de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la junta que no sean de propiedad del controlador, entendiéndose por este lo dispuesto en el artículo 97 de la ley N° 18.045. Si ningún candidato alcanzare dicho respaldo, será elegido el candidato que obtenga la más alta votación.”