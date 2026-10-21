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    Misiles impactan en Kiev después de que Rusia aceptara petición de EE.UU. de reanudar conversaciones de paz sobre Ucrania

    El alcalde de la capital ucraniana, Vitaliy Klitschko, informó que los proyectiles impactaron edificios residenciales, dejando seis heridos, y que “es posible que haya personas atrapadas bajo los escombros”.

    Por 
    Lya Rosen
    Ataque Kiev. Imagen referencial/Archivo.

    Horas después de que Rusia dijera estar “dispuesta en principio” a reanudar las conversaciones de paz y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el mundo estaba “más cerca que nunca” de poner fin a la guerra, la capital de Ucrania fue objeto de un nuevo ataque con misiles rusos.

    Este miércoles por la noche local (tarde de Chile), varias casas fueron alcanzadas por proyectiles, dejando seis personas heridas, como informó el alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko.

    Según la autoridad, en el distrito de Dniprovsky una estación de servicio de automóviles y un edificio residencial privado resultaron dañados tras el ataque.

    “En el mismo distrito, los escombros también impactaron otro edificio residencial privado”, dijo Klitschko, añadiendo: “Es posible que haya personas atrapadas bajo los escombros”.

    En el distrito de Darnitsky, como consignó The Kyiv Independent, en la margen izquierda del río Dniéper - que atraviesa la ciudad de tres millones de habitantes-, varios misiles impactaron cerca de una infraestructura de transporte.

    “Estaba en casa, en mi vivienda”, le dijo al periódico ucraniano Vladyslav, un residente de Kiev que vive cerca de uno de los ataques.

    “Cuando ocurrió la explosión, las ventanas se rompieron. Luego vimos un resplandor aterrador afuera; salimos corriendo y vimos una casa en llamas, y oímos gritos”, añadió el testigo.

    Para posteriormente detallar: “Por suerte, logramos rescatar a un hombre y su esposa que estaban dentro de la casa en llamas. Fue una suerte que los vecinos estuvieran cerca para ayudar a salvarlos”.

    El ataque se produjo luego de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reuniera durante esta jornada con el presidente ruso, Vladimir Putin, en San Petersburgo, un día después de entrevistarse con el líder ucraniano, Volodimir Zelensky.

    Durante su encuentro, Witkoff le pidió a Putin retomar los contactos con Kiev, que cuentan con mediación de Washington, para trabajar en el fin de la guerra en Ucrania.

    Las conversaciones tripartitas se interrumpieron en febrero, tras lo cual Rusia intensificó sus ataques cuando Ucrania se quedó sin interceptores suministrados por Occidente para defenderse de los misiles, como recordó BBC.

    Más sobre:UcraniaKievRusiaAtaqueMisilesHeridosConversacionesVitaliy KlitschkoAlcaldeMundo

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