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    En medio de caída en encuestas, Kast asegura que el próximo año “será extraordinario”

    En dos actividades realizadas este miércoles, el Mandatario insistió en que los resultados de su administración requieren tiempo, y llamó al sector privado a confiar en el rumbo económico del Ejecutivo. En Enagro anticipó que 2027 será mejor, mientras que en María Pinto defendió la necesidad de ordenar las cuentas fiscales y recuperar el crecimiento.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    El Presidente José Antonio Kast, junto al titular de Agricultura, Jaime Campos, en Enagro 2026. msm

    En medio de un escenario marcado por la caída en las encuestas, el Presidente José Antonio Kast volvió a insistir este miércoles en que los resultados de su gobierno no son inmediatos y que las decisiones que está impulsando el Ejecutivo permitirán mejorar las perspectivas económicas del país.

    El telón de fondo son los últimos sondeos, que han situado la aprobación presidencial por debajo del 30%.

    La encuesta Criteria del 11 de octubre marcó un 27% de respaldo a Kast y reveló que un 82% de los consultados consideraba que el gobierno estaba por debajo de sus expectativas. En La Moneda, precisamente, las expectativas se han convertido en una preocupación: el Ejecutivo busca transmitir que las medidas impulsadas -como la megarreforma- tendrán efectos, aunque estos no se reflejen de inmediato en la actividad económica ni en el empleo.

    La señal la entregó primero en Enagro 2026, donde el Mandatario participó durante la mañana y llamó a los empresarios agrícolas a recuperar la confianza. “Si ustedes nos dan ese voto de confianza, el próximo año va a ser un año extraordinario”, afirmó, en uno de los pasajes más enfáticos de su intervención.

    Para graficar la reactivación que espera para 2027, sostuvo que los empresarios verán “cómo se empiezan a mover las grúas”, junto con el funcionamiento de los frigoríficos, la logística y el transporte. “Y se van a sorprender”, agregó.

    El Presidente reconoció, sin embargo, las dificultades que enfrenta el mercado laboral. “¿Estamos complicados con la cesantía? Sí”, dijo, antes de insistir en que el país comenzará a ver los efectos de las medidas que está adoptando su administración.

    En esa línea, apuntó a la confianza como uno de los factores que, a su juicio, todavía falta para impulsar la inversión. “Ustedes se sorprenderían de la cantidad de personas que quieren invertir en Chile. Pero lo que nos falta es la confianza local”, afirmó.

    Y ejemplificó: “Algunos se quedan con los grandes titulares, y escuchan algunos comentarios en la radio y dicen: ‘esto está muy difícil’. Sí, sí era difícil aprobar la Ley de Reconstrucción. Yo les aseguro que, si les hubiese preguntado a varios de los presentes aquí en marzo, si íbamos a ser capaces de aprobar la Ley de Reconstrucción, decían: ‘no, es imposible’. Ahí está”.

    El mensaje estuvo acompañado de una defensa de su estilo de conducción. “Uno mira las encuestas, pero yo no vivo de las encuestas. Y eso marca una diferencia en el liderazgo”, sostuvo. Luego agregó: “Lo que he tratado de instalar es que nosotros hablamos más de hechos y no de palabras. Son los hechos los que van a ir mostrando la capacidad de gobernar de nuestro gobierno”.

    msm

    También recurrió a una metáfora agrícola para justificar los tiempos de su administración y apuntar contra la herencia recibida por parte del gobierno de Gabriel Boric. “Estamos sembrando para tener una buena cosecha. No siempre la tierra está bien preparada. Y déjenme decirles que las tierras que nos entregaron no estaban tan bien preparadas como hubiésemos querido”, afirmó. “Estamos ordenando la casa”, remató.

    La misma idea estuvo presente horas más tarde, cuando el Mandatario llegó hasta María Pinto para inaugurar la planta de Agroalto. Ante trabajadores, autoridades locales y representantes del sector privado, Kast volvió a plantear que el crecimiento requiere perseverancia y que los resultados no se consiguen de un día para otro.

    “Para volver a crecer hay que volver a creer”, dijo, recuperando el eslogan que utilizó en su campaña presidencial de 2017. En ese contexto, defendió la necesidad de impulsar políticas públicas responsables y cuestionó el endeudamiento del Estado. “Una casa no puede vivir del fiado, un Estado tampoco”, sostuvo.

    En medio de la discusión presupuestaria, el Presidente también apuntó contra la continuidad de programas públicos sin evaluación. “¿Quién evalúa algo? Nadie. ¿Y quiénes pierden? Los más pobres, las personas más vulnerables, porque sobre cada programa va creciendo el Estado”, afirmó. Ese punto ha sido controvertido durante la discusión del erario fiscal, a propósito de la idea de descontinuar programas como “Yo elijo mi PC”.

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