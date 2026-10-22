Montevideo City Torque estuvo cerca de la hazaña: Atlético Mineiro será el rival de Boca en la final de la Sudamericana. Foto: @mvdcitytorque

Atlético Mineiro está en la final de la Copa Sudamericana. En la definición enfrentará al Boca Juniors de Carlos Palacios y Williams Alarcón. Montevideo City Torque se impuso por 2-0 en el estadio Centenario, por la vuelta de las semifinales. El conjunto brasileño avanzó a la final gracias a la ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez necesitaba ganar por tres goles de diferencia para llevar la serie a los penales. El resultado de la revancha no fue suficiente para revertir.

Durante el encuentro, Torque generó oportunidades para abrir el marcador. En el tramo final, Alan Franco fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejó a los visitantes con 10 jugadores y se perderá la final ante Boca. La apertura del marcador llegó a los 89′, cuando Kevin Silva convirtió el 1-0. Un minuto después, Gary Kagelmacher anotó el segundo tanto del conjunto uruguayo. El resultado no volvió a modificarse y Atlético Mineiro aseguró su clasificación.

Montevideo City Torque le ganó a Atlético Mineiro por 2-0. Foto: @mvdcitytorque

En el duelo en Belo Horizonte, Atlético Mineiro había ganado con goles de Reinier, Bernard y Thiago Borbas. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez disputará su segunda final consecutiva de la Copa Sudamericana. Hace un año, cuando estaban al mando de Jorge Sampaoli, cayeron en final de la edición 2025 ante Lanús por penales.

Su rival será Boca Juniors, que eliminó a Vasco da Gama tras imponerse 3-1 en el estadio Maracaná y remontar la derrota por 1-0 de la ida. Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles del equipo argentino.

La final de la Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.