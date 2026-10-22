Los cinco frentes que se abrieron para las AFP tras el desplome del Fondo E

Los cinco frentes que se abrieron para las AFP en tan solo una semana tras la caída del fondo E

De manera imprevista y en tan solo una semana, las AFP quedaron expuestas a múltiples frentes tras conocerse que el fondo E registró una baja de 4,92% en septiembre, acumulando en el año un desplome de 10,39% en términos reales.

Este pronunciado descenso en el multifondo más conservador del sistema, se produjo en medio del incremento de las tasas de interés de EE.UU., lo que golpeó las inversiones de renta fija de las AFP y de todo el mundo. Pero hay un factor específico que ha generado el cuestionamiento principal a las administradoras: parte de la caída del fondo E se explica por la elevada exposición a derivados que tomaron en el último tiempo, en particular a través de swaps de tasas de interés en EE.UU., lo que alargó la duración de sus carteras más allá de lo requerido para calzarse con una renta vitalicia.

Ahora las AFP deberán librar varias batallas a la vez, al menos en cinco ámbitos.

En el plano judicial llegó la primera querella, se han presentado algunos recursos de protección y dos denuncias ante la Fiscalía. En lo administrativo, el regulador abrió un procedimiento sancionatorio. También está toda la presión desde el mundo político, que ya ha planteado diversas exigencias o cambios en el sistema. A esto hay que sumar el efecto reputacional. Pero adicionalmente, están intentando convencer al mundo técnico de que lo que hicieron no fue una apuesta, sino una estrategia de inversión de largo plazo.

Frente administrativo

Este martes la Superintendencia de Pensiones adoptó una decisión inédita al informar que, tras concluir todas las acciones de fiscalización respecto de las pérdidas de valor que han afectado particularmente a los fondos de pensiones D y E, decidió iniciar un inédito proceso sancionatorio a cada una de las siete AFP -Capital, Provida, Habitat, Cuprum, Planvital, Uno, y Modelo- por su eventual responsabilidad en las decisiones de inversión adoptadas, para así determinar si cumplieron o no el deber de lealtad y diligencia en sus decisiones de inversión.

De acuerdo a lo que estipula la ley, las eventuales multas que pueda determinar la superintendencia con cargo a las AFP como persona jurídica, en caso de verificar algún incumplimiento, serían de beneficio fiscal, y podrían llegar hasta las 15 mil UF (unos $618 millones) o alternativamente, hasta el 30% del valor total de las operaciones o los actos en infracción.

Pero además, en caso de verificarse un incumplimiento real, igualmente podría exigirse a las AFP una compensación con cargo a los fondos de pensiones. El artículo 39 del DL 3.500 establece que las AFP “serán responsables por los perjuicios causados a los afiliados en sus cuentas de capitalización individual producto del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones” y “siempre que la Administradora no realice la compensación correspondiente, la Superintendencia podrá ordenar la restitución”.

Frente judicial

En el plano judicial hay varios frentes abiertos a la vez. En caso de que la superintendencia detecte eventuales indicios de delitos, estaría obligada a enviar esos antecedentes a la Fiscalía para evaluar eventuales responsabilidades de las AFP, sus directores o ejecutivos.

Pero en lo inmediato, ya hay afiliados que ingresaron las primeras acciones judiciales contra las AFP por esta caída del fondo E. Se trata de recursos de protección interpuestos ante las cortes de apelaciones del país; pero además, un afiliado que es abogado, y que tiene sus fondos de pensiones en el fondo C, ingresó una querella criminal por delito de administración desleal contra AFP Capital, su gerente general y el directorio de la administradora, y en contra de todos quienes resulten responsables del eventual perjuicio que pueda haber registrado.

Ante la Fiscalía también han llegado otras dos denuncias. Una presentada por el diputado José Montalva (Ind-PPD), por el eventual delito de administración desleal; y otra ingresada en esa misma línea ante el Ministerio Público por parte de la senadora Daniella Cicardini y del diputado Daniel Manouchehri, ambos PS.

Frente político

En el frente político ya hay dos sesiones especiales citadas para conocer de esta situación. El próximo lunes, a las 10 horas, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados analizará las causas de la caída, “las eventuales responsabilidades involucradas y las medidas de supervisión y resguardo de los afiliados”, para lo cual citaron a la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón; el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; y el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro.

Asimismo, el martes el Senado hará una sesión especial entre las 15 y 17 horas para analizar el tema, para lo cual citaron a Cortez, Fernández de Castro, y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, entre otros. En tanto, para el 4 de noviembre hay otra sesión agendada por las comisiones de Trabajo y Salud, unidas, donde están citados Cortez y el presidente de las AFP.

En paralelo, un grupo de diputados de oposición, liderados por independientes del Partido por la Democracia (PPD), ingresaron una solicitud para crear una comisión investigadora, una petición que fue declarada admisible este miércoles y que ahora se encuentra en proceso de recolección de las 62 firmas requeridas.

En tanto, desde el PC, el senador Daniel Núñez y el diputado Luis Cuello anunciaron un proyecto para que las AFP compensen a sus afiliados por la caída de los retornos a septiembre. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, también planteó que las AFP podrían compensar a sus afiliados.

Desde el Frente Amplio propusieron adelantar el esquema de premios y castigos que se aprobó con la reforma previsional para las inversiones de las AFP; y cambiar el modo en que actualmente se cobran las comisiones sobre salario, a un esquema sobre saldo.

Frente reputacional y técnico

En el último tiempo algunas AFP venían intentando dar vuelta la mala reputación que han tenido desde hace un par de décadas ante la opinión pública. Con los retiros previsionales y la reforma recientemente aprobada, salieron en mejor pie, pero ahora todo eso se revirtió y es un nuevo frente abierto.

Desde el punto de vista de las inversiones, el frente técnico es uno inédito: han tenido que iniciar conversaciones con la industria financiera, y los técnicos especialistas en inversiones, para intentar convencerlos de que las inversiones que hicieron eran, a su juicio, adecuadas; dando argumentos sobre por qué alcanzaron esa duración en la cartera del fondo más conservador: el riesgo que querían cubrir no era de la rentabilidad, sino el riesgo de que la pensión sea menor. Un calce que, en todo caso, desde el mes pasado no se ha cumplido.