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    Las perspectivas de Parque Arauco: “Tanto Perú como Chile debieran tener un desempeño más robusto”

    El CEO de la compañía, Eduardo Pérez, señaló que durante este año Chile ha tenido un desempeño más débil a raíz de un menor turismo de compra, sobre todo de argentinos. Dicho fenómeno "se debería normalizar en los próximos trimestres. Entonces, estamos más optimistas respecto a lo que vaya a pasar en Chile el próximo año", afirmó.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    15 Junio 2026 Fachada Parque Arauco Foto: Andres Perez Andres Perez

    Las perspectivas del CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, para los próximos trimestres en Chile son positivas. Aunque en el último trimestre la firma ha visto importantes crecimientos en la ventas de Perú y Colombia, con alzas de dos dígitos, en Chile la expansión ha sido más acotada. En el marco de una presentación ante la prensa, el ejecutivo sostuvo que el consumo en el país podría repuntar durante el próximo año.

    Pérez señaló que “el desempeño más débil en Chile en los últimos trimestres está bien marcado por la caída del consumo de los argentinos. Eso se ve muy claramente en el desempeño activo por activo. En los activos en los que los argentinos no tuvieron una presencia importante en 2024-2025, se ven crecimientos o comportamiento plano. En los activos donde los argentinos tuvieron un peso importante en las ventas del 2024-2025, como Kennedy, como el outlet de Buenaventura, ves caídas de ventas”.

    En ese sentido, profundizó respecto de que las ventas han sido afectadas por la normalización del comercio argentino, tras su peak en los años 2024 y 2025. En esos ejercicios, recordó, “los argentinos tenían que comprar maletas para meter las compras dentro. Las tiendas de maletas estaban desabastecidas”.

    La afectación de un menor turismo de compras “se debería normalizar en los próximos trimestres. Estamos más optimistas respecto a lo que vaya a pasar en Chile el próximo año”, afirmó.

    Respecto al consumo en Chile, explicó que hay dos factores empujando en direcciones contrarias: “tienes un efecto mixto. Un efecto más bien negativo por el lado del desempleo, pero un efecto bien positivo por el lado de los salarios reales, que están creciendo en forma muy sana”.

    “Cuando tú mezclas la variable de desempleo, que no vemos que siga aumentando, con el crecimiento de los salarios reales que es bien positivo, es un consumo que es razonablemente positivo”, estimó.

    Las perspectivas, a grandes rasgos, son que “tanto Perú como Chile debieran tener un desempeño más robusto y Colombia debiera tener un desempeño un poco más plano. Eso es lo que estamos esperando en un plazo de algunos trimestres hacia adelante”, adelantó.

    La hoja de ruta de la cadena

    Parque Arauco está llevando a cabo un ambicioso plan de inversiones para seguir creciendo en sus tres mercados: Chile, Perú y Colombia. La firma ha anunciado proyectos que comprometen un total de recursos por US$1.137 millones entre 2025 y 2030, de los cuales aún quedan US$500 millones por invertir, de acuerdo a los datos presentados por la cadena de centros comerciales.

    En concreto, de los más de US$1.000 millones, casi un 49% corresponde a una inversión en nuevos malls (tanto en construcción como en adquisiciones), mientras que un 41% a expansiones y un 11% a proyectos multifamily.

    Entre las adquisiciones destaca la compra de Arauco Chicureo por unos US$106 millones. En este se espera que las tiendas anclas, Homecenter y un supermercado Lider, se inauguren durante las próximas semanas. En tanto, el resto de las operaciones partirán en 2027.

    “Chicureo, como ustedes saben, es una de las zonas de mayor crecimiento (...) es una de las zonas en la Región Metropolitana de mayor crecimiento, que está muy subabastecida comercialmente. Este es el primer centro comercial de gran tamaño”, indicó Pérez al respecto.

    Además, recientemente Parque Arauco anunció la compra de Mall Paseo Quilín a la familia Cousiño y la familia Mujica por cerca de US$113 millones. De acuerdo al ejecutivo, este tiene 10 hectáreas, con lo que pasa a ser uno de los cinco centros comerciales con mayor superficie de su cartera.

    “Ese es un centro comercial que nosotros pensamos que puede expandirse y mejorarse. Desde que firmamos la compraventa hace pocos días, estamos ya trabajando fuertemente en los planes para ese activo. Hay que seguir procesos de permisos, entonces va a tardar algo esa reconversión, pero vamos a invertir fuertemente en este activo, para hacerlo más grande y mejor de lo que es hoy día”, anticipó.

    Por otro lado, sobre expansiones, Parque Arauco destaca la gran inversión que se está realizando en su centro comercial de avenida Kennedy, con más de US$260 millones, tanto en el trabajo de retail, como en la creación de una torre de oficinas premium, que ingresará al mercado en un momento en el que la oferta y disponibilidad están ajustadas.

    Finalmente, respecto al rol de los multifamily en la hoja de ruta, Pérez declaró que prevén que entre el 10% y el 20% del capex de la compañía se destine a este fin en los próximos años. Eso sí, los futuros proyectos se limitarán a ciudades como Santiago, Lima, Medellín y Bogotá, y para segmentos medios o altos de la población.

    Hoy la empresa cuenta con 10 proyectos multifamily, de los cuales cuatro están en construcción, en distintas fases, y otros seis están operativos. El ejecutivo aseguró que “tres están en etapa de maduración todavía. Una vez que esos seis estén maduros y los otros cuatro estén en operación, multifamily debería representar entre 3% y 4% del ebitda de la compañía”, aseguró.

    Más sobre:MallsCentros comercialesParque AraucoInversiónEduardo Pérez

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