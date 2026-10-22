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    Argentina: Cámara de Diputados aprueba las protecciones de Milei a la propiedad privada pero restituye la Ley de Tierras

    La Cámara Baja transandina aprobó el proyecto en una maratónica sesión, pero ahora deberá volverá a ser sancionado por el Senado tras la modificación del texto y la introducción de dos nuevos artículos que restituyen la ley derogada por el Ejecutivo libertario.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Sesión especial de la Cámara de Diputados argentina donde se avaló el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Foto: Cámara de Diputados Argentina.

    La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles, en una ajustada votación, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del gobierno de Javier Milei.

    Sin embargo, esta tendrá que volver a ser sancionada por el Senado tras la modificación del texto y la introducción de dos nuevos artículos que restituyen la Ley de Tierras de 2011 derogada por decreto por el Ejecutivo.

    El texto superó una maratónica sesión con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, según recogió el diario La Nación, resultando clave para el avance del proyecto las citadas abstenciones.

    Estas corresponden a cinco de diputados aliados del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, del Partido Justicialista, y una sexta de Álvaro González, de Propuesta Republicana (PRO), formación liderada por el expresidente transandino Mauricio Macri.

    Los apoyos, por su parte, vienen de la formación encabezada por Milei, La Libertad Avanza (LLA), y de sus principales aliados: Propuesta Republicana (PRO), la centrista Unión Cívica Radical (UCR) y algunas bancadas provinciales.

    En contra se situaron Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los congresistas aliados de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ambos del Partido Justicialista.

    No obstante, el proyecto tendrá que volver al Senado tras la introducción de modificaciones a las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial y sus Alteraciones que flexibilizan desalojos y modernizan el Registro de la Propiedad Inmueble, según recogió la cadena Todo Noticias.

    En relación a las expropiaciones, el texto limita la capacidad del Estado, exige un fin de utilidad pública estricto establecido bajo criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y obliga a abonar el 100% de la indemnización -incluyendo valor de mercado y lucro cesante- antes del cambio de propiedad.

    Restituida la Ley de Tierras de Cristina Fernández

    En el compendio de cambios incluidos, destacan los recogidos en el capítulo IV, que establece la preservación de la Ley de Tierras, anteriormente derogada por el Ejecutivo. Esta medida, en concreto, contó con el apoyo de una amplia mayoría de los diputados, 239.

    En este sentido, la Cámara dictó la introducción de dos nuevos artículos con los que se ha complementado el texto: el 38, que deroga el artículo 134 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 con el que el Gobierno de Milei había eliminado la Ley de Tierras, y el 39, que restituye la Ley 26.737 de 2011 -del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- y establece límites estrictos a la propiedad extranjera sobre tierras rurales en Argentina.

    La norma, en concreto, fija que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

    Más sobre:ArgentinaCámara de DiputadosJavier MileiPropiedad PrivadaLey de TierrasCristina FernándezMundo

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