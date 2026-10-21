Repasa la caída del Montreal de Alexis Sánchez ante Forge en la final del Campeonato Canadiense

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Es un equipo que participa en la Canadian Premier League, no en la MLS. En su camino a esta final, eliminó a Halifax Wanderers por 4-0 en su estreno, a Saint-Laurent por un global de 3-2 en cuartos de final y a Supra du Québec por 2-1 en semifinales.

Su mejor actuación fue en 2020, cuando llegó a la final.