Repasa la caída del Montreal de Alexis Sánchez ante Forge en la final del Campeonato Canadiense
El Niño Maravilla arranca este duelo desde el banco de suplentes. El ganador del torneo se queda con boletos para la Concachampions 2027.
Minuto a minuto
Montreal 1-1 Forge
¿Y Alexis Sánchez?
El Niño Maravilla no sumó minutos en Montreal por la final del Campeonato Canadiense ante Forge.
¡Forge se queda con la final del Campeonato Canadiense!
Montreal perdió en los penales por 4-2. En 120 minutos igualaron 1-1.
¡Hay penales!
En 120 minutos, Montreal y Forge no se sacaron diferencias e igualaron 1-1.
Ya se juega el segundo tiempo de la prórroga
100′ Amarilla en Montreal
Gennadiy Synchuk es amonestado.
¡Ya se juega la prórroga!
Final del partido: hay prórroga
Montreal y Forge igualaron 1-1 en los 90 minutos. Se viene el alargue.
La expulsión de Vera en Montreal
Así fue el gol del empate de Ríos
54′ Roja en Montreal
Vera recibe la segunda amarilla por simular un contacto en el área.
49′ ¡Gol de Montreal!
Daniel Ríos marca el empate 1-1 ante Forge.
Ya se juega el segundo tiempo entre Montreal y Forge
El gol con el que lo gana Forge
¡Final del primer tiempo!
Montreal cae por la cuenta mínima ante Forge, en la final del Campeonato Canadiense. Alexis Sánchez es suplente.
45+6′ ¡Gol de Forge!
Antoine Batisse abre la cuenta ante Montreal.
Es noticia a esta hora en El Deportivo
¡Arranca el partido!
Montreal, con Alexis Sánchez en la banca, se enfrenta a Forge, por la final del Campeonato Canadiense.
Los últimos duelos favorecen a Forge
Se enfrentaron en las últimas ediciones de la copa: Forge eliminó a Montreal en 2024 y 2025.
Un torneo que Montreal conoce
El equipo que hoy defiende Alexis Sánchez se ha quedado con el Campeonato Canadiense en cinco ocasiones: 2008, 2013, 2014, 2019 y 2021.
El camino de Montreal para llegar a la final
Comenzó su participación en el torneo con un triunfo por 5-0 sobre Calgary Blizzard, en la ronda preliminar. En cuartos de final superó a Vancouver FC con dos victorias por 2-1. En semifinales eliminó a Vancouver Whitecaps, equipo que había ganado las cuatro ediciones anteriores del certamen.
Más sobre Forge
Es un equipo que participa en la Canadian Premier League, no en la MLS. En su camino a esta final, eliminó a Halifax Wanderers por 4-0 en su estreno, a Saint-Laurent por un global de 3-2 en cuartos de final y a Supra du Québec por 2-1 en semifinales.
Su mejor actuación fue en 2020, cuando llegó a la final.
Alexis será suplente: la formación de Montreal
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Montreal de Alexis Sánchez ante Forge, por la final del Campeonato Canadiense.
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