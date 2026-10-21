Tesla reporta ingresos en línea con lo esperado, pero sus ganancias superan las expectativas

A un día de que Elon Musk, el controlador de SpaceX y Tesla, anunciara, tras la entrega de resultados de la primera, que sería una buena idea fusionar ambas compañías, este miércoles fue el turno de que se diera a conocer cómo estuvo el tercer trimestre para la fabricante de autos eléctricos.

Tesla, que además tiene negocios de almacenamiento de energía, reportó que sus ingresos totalizaron US$28.050 millones en el periodo, cifra que estuvo en línea con las estimaciones de los analistas.

En tanto, la ganancia por acción ajustada fue de US$0,48 frente a los US$0,45 que estimaban los analistas.

Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, señaló que “aunque los ingresos quedaron en línea con lo esperado, el mercado se fijó en la rentabilidad y en la generación de efectivo, y ahí la compañía superó las expectativas”.

En este sentido destacó que el margen bruto llegó a 19,6%, casi dos puntos por sobre el 17,8% proyectado, y el ingreso operacional alcanzó US$718 millones frente a los US$599 millones esperados.

“Esto indica que el negocio automotriz, que facturó US$20.560 millones y superó las estimaciones, está defendiendo mejor sus precios y costos de lo que se temía”, indicó.

Además destacó que la mayor sorpresa fue el flujo de caja libre ya que el consenso anticipaba una caída de casi US$5.000 millones por el fuerte ciclo de inversión, mientras que la compañía terminó generando US$1.530 millones, lo que reduce la preocupación sobre cómo se financiará el capex.

Sin embargo, el negocio de energía tuvo ingresos de US$2.880 millones frente a los US$3.910 millones estimados por los analistas.