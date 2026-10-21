Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza partida del Ministerio de Ciencia para 2027

En medio de la discusión por el Presupuesto 2027, los integrantes de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, que analizaban la partida 30, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, rechazaron la propuesta presupuestaria para la cartera para el próximo año.

El resultado se obtuvo luego de que en la discusión presidida por la senadora Yasna Provoste, tres integrantes rechazaran lo planteado por el Ejecutivo, otros dos lo aprobaran y uno se abstuviera.

La decisión deja al Ejecutivo la posibilidad de revisar la propuesta, luego de las advertencias desde distintos estamentos por los recortes planteados por el gobierno de José Antonio Kast en la materia, que busca reducir los fondos de la cartera en hasta un 6,4%, lo que se traduce en hasta $37 mil millones menos que en el presupuesto anterior, y que busca una reestructuración de fondos clave, entre ellos Fondequip, Fondef y Becas Chile.

Durante la discusión, expuso el presidente de la Academia de Ciencias, Sergio Lavandero, quien sostuvo que el recorte propuesto se acercaba al 10% y advirtió que podía afectar programas de equipamiento, investigación y formación de capital humano, así como capacidades científicas construidas durante décadas.

Durante la discusión, explicó, distintos representantes del sector expresaron reparos a la reducción. El académico cuestionó que el ajuste se justificara con la necesidad de “hacer más con menos”.

“Cuando uno invierte en CTCI es una inversión, no un gasto”, afirmó. También advirtió que, según las proyecciones que citó, la inversión chilena en investigación y desarrollo podría bajar de 0,41% a 0,31%.

Lavandero consideró que el rechazo de la partida era necesario para que el Ejecutivo revisara la propuesta y evitara, a su juicio, “un retroceso en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación”.

Otra de las figuras que concurrió a la instancia, fue la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, quien concurrió en su calidad de presidenta (s) del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y defendió el financiamiento público para las investigaciones desarrolladas por las casas de estudio.

“Las universidades estatales desarrollan investigación y generan conocimiento en todo Chile, de acuerdo con su misión definida en la Ley de Universidades del Estado. Este año, enfrentan dos reducciones simultáneas de recursos, en la partida de Educación y en la de Ciencia”, planteó.

También agregó que “lo que se recorta en un presupuesto muchas veces tarda años en reconstruirse: un laboratorio que no se equipa, un proyecto Anillo que no se convoca o una generación de investigadores que no se inserta no se recupera fácilmente en el presupuesto siguiente. Estamos hablando de la soberanía en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación del país. Estamos hablando, por cierto, del desarrollo del país”, explicó la rectora Mizala.

En ese sentido, según su exposición, Mizala señaló que el financiamiento de la investigación para 2027 sufre un recorte de $31.571 millones, que se suma a la reducción de $23.073 millones ya aplicada para este año.

Lo acumulado en reducciones asciende a $54.644 millones. Este ajuste se suma a la reducción de $37.677 millones que sufren específicamente las universidades del Estado en la partida de Educación Superior, por lo que el impacto es doble.