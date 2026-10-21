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    Emiratos Árabes Unidos presenta su candidata a la Secretaría General de la ONU: la diplomática Lana Nusseibeh

    El presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presentó la postulación en una carta remitida a los presidentes de la Asamblea General del organismo, donde destacó la “amplia experiencia” de la también viceministra de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La diplomática de Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh. Foto: UN Photo/Archivo. Eskinder Debebe

    Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron este miércoles la candidatura de la diplomática Lana Nusseibeh para reemplazar a António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU, cuyo mandato expira a finales de 2026.

    El presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presentó la postulación de Nusseibeh en una carta remitida a los presidentes de la Asamblea General, el bangladesí Jalilur Rahman, y del Consejo de Seguridad, este mes bajo el embajador de Grecia, Evangelos C. Sekeris.

    En la misiva, el dirigente destacó la “amplia experiencia” de esta diplomática y viceministra de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 48 años, que ha ejercido como representante de los EAU ante Naciones Unidas en distintos momentos durante más de una década.

    Un período en el que se desempeñó como vicepresidenta de la Asamblea General y presidenta de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, entre otros cargos.

    Al Nahyan también resaltó “su capacidad de juicio a la hora de abordar los retos internacionales actuales y su trayectoria de trabajo constructivo”, en una nota que compartió la agencia emiratí de noticias WAM.

    “Su labor ha abarcado diversos ámbitos, en particular la paz y la seguridad, la acción humanitaria, el desarrollo sostenible, los riesgos de seguridad relacionados con el clima, los asuntos de la mujer y la reforma multilateral”, agrega el texto.

    El anuncio llega después de una votación informal celebrada el pasado viernes por el Consejo de Seguridad de la ONU para tantear las opciones de los candidatos a reemplazar en el cargo al portugués Guterres.

    Ninguno de los concurrentes, ni siquiera Rebeca Grynspan -propuesta por Costa Rica y favorita hasta el momento-, logró evitar el veto de al menos uno de los miembros permanentes del Consejo: Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido.

    Con Nusseibeh son siete los candidatos al cargo, ya que el expresidente de Senegal, Macky Sall, anunció este sábado su retiro de la carrera por la Secretaría General de la ONU, al igual de cómo lo hizo en septiembre pasado la exmandataria chilena, Michelle Bachelet.

    Más sobre:Emiratos Árabes UnidosONUSecretaría GeneralCandidaturaLana NusseibehMohamed bin Zayed Al NahyanDiplomáticaViceministraMundo

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