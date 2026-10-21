Tras nueva alza, bencinas quedan ad portas de máximo histórico y el diésel marca nuevo peak

El precio de las bencinas sumó una nueva alza. Se trata del quinto aumento consecutivo. De acuerdo a lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), el precio de las gasolinas en todos sus octanajes subirá $41,3 a contar de este jueves. Mientras que el valor del petróleo diésel subirá $91,5.

De esta manera, el precio promedio de las gasolinas de 93 octanos llegará en la Región Metropolitana a un promedio de $1.527; la de 95 octanos a $1554 y la de 97 octanos a $ 1.620. Todas ellas, quedarán ad portas de superar el máximo histórico de $1.546 para la de 93 octanos, de $1.595 para de 95 octanos y de $1.645 para la de 97 octanos.

En cuanto al precio del petróleo diésel, el aumento será de $91,5, lo que llevará el valor promedio para la Región Metropolitana a los $1.558, su mayor precio histórico.

Pero para las bencinas alcanzar un precio histórico es cuestión de semanas. Esto, porque las perspectivas siguen al alza, al menos durante noviembre. Eso es lo que hoy tienen en sus proyecciones los expertos que siguen de cerca la evolución de los precios de los combustibles.

Esto, considerando que este miércoles el precio del petróleo Brent -de referencia para Chile- se ubicó en US$110 por barril.

24 Marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las Bencinas autos hacen fila para cargar. Foto: Andres Perez Andres Perez

Uno de ellos es Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, sostiene que “considerando el escenario actual con un precio del petróleo sobre US$100 el barril desde mediados de septiembre, un tipo de cambio relativamente apreciado en 2026 respecto al promedio histórico, lo esperable es que de aquí a tres semanas más, es decir, mediados del mes de noviembre, tengamos un nuevo incremento del precio tanto en el caso de la gasolina como del diésel”.

Para Ortiz, el alza debería ser relativamente similar a la registrada este miércoles. Así, para el caso de la gasolina en torno a los $41 por litro.

Ahora, para el caso del diésel, el economista sostiene que es “más complejo de evaluar, considerando que ya tenemos un incremento acumulado desde fines de julio que supera los $390 por litro”.

En ese contexto, el especialista argumenta que “si observamos los últimos cinco incrementos que se han registrado cada 21 días, y que llevó a que el precio esté en un nivel superior al que se llegó a fines de marzo cuando se generó el alza sobre $500 por litro, la presión para el Ejecutivo para tomar algún tipo de medida por lo que no descartaría que podamos tener incrementos un poco más acotado respecto a lo que hemos visto en las últimas semanas”.

Gonzalo Escobar, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB, sostiene que “mientras no se restablezca la normalidad en el suministro y con posterioridad en la producción, vamos a seguir observando alzas en el mercado doméstico, asumiendo que el mecanismo del Mepco va a operar con un límite en los incrementos cada tres semanas. Es decir, no se observa, y tampoco creo que Hacienda tenga la disposición de crear un mecanismo que amortigüe, tal cual como estábamos acostumbrados, el incremento en el precio de los combustibles”.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, apunta que “la perspectiva sigue siendo de presión alcista en el corto plazo, aunque empezamos a ver algo más de espacio para una moderación en las gasolinas si se consolida la reciente caída del petróleo, de la gasolina de la Costa del Golfo y del dólar. Para el diésel, en cambio, el riesgo de nuevas alzas sigue siendo mayor, porque se advierte que la oferta global permanece ajustada, los inventarios están bajos, las exportaciones mundiales han caído cerca de 10% interanual y los costos de transporte marítimo se mantienen excepcionalmente altos, factores que podrían volver a encarecer el producto”.

Pablo Muller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, plantea que “no es posible establecer una fecha precisa para el término de las alzas, porque dependerá de la evolución del petróleo, del dólar y de los precios internacionales de los combustibles refinados. Si las tensiones geopolíticas persisten y el crudo se mantiene en niveles elevados, podríamos seguir observando incrementos en los próximos ajustes”.

“Bencinazo”

El precio de los combustibles tomó protagonismo en marzo, luego del alza del valor del petróleo desde los US$70 por barril a US$100 por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ya que se afectó la normal circulación del estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% de crudo del mundo.

Ante este escenario, el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió modicar el Mepco apelando a la situación fiscal de Chile y el precio de las bencinas anotó un aumento histórico.

En aquel momento la Enap fijo alzas de referencia para los precios de la bencina de 93 octanos de $372,2 por litro y de $391,5 para la de 97 octanos. Mientras que, en el caso del diésel, el valor de aumento de referencia fue de $580,3 por litro.