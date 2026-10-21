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    Estudio revela que el costo real por prestación oncológica GES aumentó 37% entre 2018 y 2024

    Pese a que el financiamiento de las Garantías Explícitas de Salud subió 89% en ese mismo tiempo, el informe realizado por CIPS-UDD demuestra que no necesariamente se ha traducido en más atenciones. Entre las explicaciones está que las prestaciones están más caras.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    El cáncer es y seguirá siendo una de las principales preocupaciones del sistema de salud, pues cada año aumentan los casos y rápidamente los tumores se están convirtiendo en la primera causa de muerte en el país. En ese contexto, el cómo y que tan rápido el sistema público trate esta enfermedad es vital.

    Por eso, el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS-UDD) realizó un estudio para pesquisar las brechas que existen en el sistema y que será presentado durante este jueves en el seminario “¿Está Chile resolviendo mejor el cáncer?“.

    Uno de los principales hallazgos del Estudio de la Oferta Pública en la Resolución del Cáncer en Chile es que el financiamiento de las Garantías Explícitas de la Salud (GES) que tratan cáncer pasó de $185.472 MM en 2018 a $350.778 MM en 2024, lo que se traduce en un crecimiento de 89,1%, muy superior al crecimiento del presupuesto del mismo Ministerio de Salud, que ajustado en el mismo periodo tiene un incremento de 42,3%.

    El GES, antes conocido como AUGE, es un sistema chileno que garantiza por ley la cobertura de 90 problemas de salud fijados por ley para los afiliados de Fonasa e Isapres.

    En cuanto a la atención, las prestaciones entre 2018 y 2024 crecieron 37,7% (de 1.135.798 a 1.564.084), con una caída marcada en 2020 (840.709) por la pandemia del Covid y una recuperación sostenida desde 2021.

    En este escenario, la directora ejecutiva del CIPS- UDD y exsubsecretaria de Salud Pública en Piñera II, Paula Daza, señala que “no hay un problema de falta de voluntad fiscal, sino de cómo eso se está traduciendo en capacidad resolutiva”.

    Asimismo, la especialista explica que la menor productividad también está relacionada con el encarecimiento de las prestaciones, lo que puede responder a diversos factores. Uno de ellos es la mayor complejidad de los pacientes.

    Estamos llegando tarde al diagnóstico. Por lo tanto, estamos diagnosticando pacientes más complejos, más caros, y eso significa un mayor costo por cada paciente. Por otro lado, hoy día tenemos pacientes de mayor edad, con enfermedades crónicas. O sea, una mayor complejidad de los pacientes. Eso también hace que sean más caros”, añade.

    Dado que el financiamiento creció más del doble que las prestaciones realizadas, el costo real promedio por prestación oncológica aumentó aproximadamente un 37% entre 2018 y 2024, pasando de cerca de $163 mil a $224 mil, en ambos casos expresados en pesos de 2026.

    Daza también agrega que “dentro de todo es una buena noticia que hoy día tenemos tecnologías sanitarias de mejor calidad, pero que también son más caras. La inmunoterapia, por ejemplo, es un tratamiento que se usa cada vez con mayor frecuencia en distintos tipos de cáncer, con metástasis, por ejemplo, y son tratamientos muchísimo más caros. Eso también puede explicar el mayor gasto”.

    En ese contexto, Emilio Santelices, investigador del CIPS-UDD, plantea que hay dos preguntas que resulta necesario responder para comprender esta brecha. “Si esto se debe a que hay mayor tecnología asociada, pero cuando miramos el costo unitario de las prestaciones estas efectivamente subieron, aunque no en la misma proporción”, señala.

    En esa línea, agrega que la segunda pregunta que surge es: “¿Estamos siendo menos productivos? Es decir, aun cuando incorporemos recursos, no estamos haciendo una cantidad proporcionalmente mayor de prestaciones”.

    Y estas son preguntas que obviamente es necesario contestar, porque al día de hoy lo que hemos estado haciendo permanentemente es mirar cuánto aumentamos el financiamiento y cuántos enfermos están en la lista de espera”, concluye.

    Por tipo de prestación, el tratamiento concentra la mayor parte del financiamiento durante todo el periodo (entre 80% y 83% del total), seguido por diagnóstico (16% a 18%) y seguimiento (1,7% a 2,0%).

    Cinco de las 16 patologías GES-Cáncer concentran el 70,5% del financiamiento total ($247.481 MM de $350.778 MM en 2024): cáncer de mama, cáncer colorrectal, leucemia adulto, cáncer de próstata y cáncer cervicouterino. Todas registran crecimientos positivos en prestaciones por habitante 2018-2024, liderados por colorrectal (+57,4%, también el de mayor crecimiento absoluto del financiamiento, +161%).

    Más sobre:SaludCáncerCIPS -UDDPaula DazaEmilio SantelicesGES

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