Pleno de la Suprema abrirá el debate para reformar el recurso de protección ante colapso de las cortes

A partir de mañana el pleno de la Corte Suprema se sumergirá en sus jornadas de reflexión. Este hito, que se repite todos los años, suele ser relevante respecto de decisiones que toman los supremos y que tienen repercusión en todo el Poder Judicial.

La presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, informó que este año las jornadas se centrarán en tres grandes temas.

Por un lado, está la regulación de la acción constitucional de protección. Como segundo punto, los supremos incluyeron la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Como tercer aspecto figura la votación de la primera política institucional sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en la judicatura.

“El objetivo es mejorar el servicio de la administración de justicia enfocándonos en temáticas que pueden impactar positivamente tanto en las personas que trabajan en los tribunales como aquellas que acuden a los tribunales para obtener una respuesta de orden jurisdiccional que sea oportuna y también de calidad”, afirmó la ministra.

El objetivo es que en esta instancia los ministros de la Tercera Sala -Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz- expongan el diagnóstico que han levantado luego de las tres jornadas de conversación que han tenido con profesores de Derecho a propósito de los 50 años de esta acción de protección.

Este recurso es el más usado por las personas y, de hecho, es el que tiene efecto directo en los ciudadanos, ya que es la única vía para reclamar la afectación de algún derecho constitucional.

El problema es que este recurso, que deriva de la Constitución, nunca ha sido regulado por el Poder Legislativo en una ley. Ante esa omisión, el máximo tribunal le ha dado forma a través de una norma infralegal como lo es el auto acordado que regula esta materia.

La última modificación a ese auto acordado, que fue de carácter menor, se hizo hace casi una década. Pero con el tiempo, según fuentes judiciales, el recurso se ha ampliado en extremo, al punto de colapsar las distintas cortes.

Según fuentes del máximo tribunal, todo indica que los supremos solo abrirán el debate y designen a una comisión a cargo de pensar la reforma a este recurso. Pese a eso, también está la opción de que el pleno haga un llamado al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que tomen el guante y tramiten la ley que resuelva este problema de manera definitiva.

“Vamos a analizar todas esas variables, pero de que hay que reformarlo, hay que reformarlo o dictar una ley que regule aquello para mejor seguridad jurídica tanto de las personas que presentan sus recursos de protección como también para que las cortes de Apelaciones puedan tomar las decisiones, porque el volumen es excesivo”, reconoció Chevesich.

Primera política de IA

Uno de los temas concretos que sí se espera que puedan salir de estas jornadas es la nueva política que regule por primera vez el uso de IA.

Hasta ahora, la judicatura solo cuenta con una regulación general a nivel del Código de Ética Judicial y un oficio con buenas prácticas al respecto. Pero hace meses que la Suprema viene trabajando en este texto que se pondrá a disposición del pleno para que sea votado. Ese trabajo será expuesto por el ministro Matus, quien fue el elegido para llevar adelante este proceso junto con la Dirección de Estudios.

“Hay que tener siempre presente y, tal como lo dice el Código de Ética del Poder Judicial, que la responsabilidad en materia jurisdiccional es siempre del juez o de la jueza. La idea es adoptar una política de inteligencia artificial en el Poder Judicial, y eventualmente conocer los términos de un auto acordado para que sea obligatorio para todos los funcionarios del Poder Judicial, que recoja los principios que deben inspirar esta política”, detalló Chevesich.

El programa de las jornadas contempla, además, la revisión de presentaciones efectuadas por las asociaciones gremiales del Poder Judicial durante la tarde del jueves, y la adopción de los acuerdos finales del pleno al cierre de las sesiones el día viernes.