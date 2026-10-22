SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Carlos Gatica y Presupuesto 2027: “Estamos todos molestos porque no se está considerando en la discusión a los alcaldes”

    El jefe comunal de Coyhaique y presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres de la AChM cuestionó el recorte en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred. Aseguró que el año pasado ese organismo junto a la Subdere "financiaron un montón de planes de gestión de riesgos de desastres para los municipios. Este año no se va a poder realizar, al menos para todos los municipios que faltaban".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique y presidente de presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres de la ACHM. Foto: cedida.

    “Los alcaldes somos los primeros en dar respuesta ante la emergencia. Hemos visto que hemos actuado los alcaldes en distintas comunas, independiente de sectores políticos, todos comprometidos, pero resulta que cuando no hay recursos no podemos llegar solo a poner la cara”, relató en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el jefe comunal de Coyhaique y presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carlos Gatica, al abordar lo que califica como una molestia y preocupación transversal del mundo municipal por el recorte en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred en el Presupuesto 2027.

    Entrevistado por Rodrigo Álvarez, Castro aseguró que la medida es contraria a las decisiones que están tomando otros países frente a fenómenos climáticos, apuntando a que “la reducción de recursos lo que hace es precisamente limitar la capacidad de las instituciones”.

    ¿Cómo ve esta mezcla, en que hay una baja en el presupuesto para gestión de riego con lo que pasa en el centro del país con el fenómeno de El Niño?

    Todo lo que está sucediendo en la discusión del proyecto de Presupuesto ha sido bien preocupante y es por eso que hemos manifestado una postura súper clara y transversal los alcaldes de Chile (...). Desde el punto de vista de los instrumentos, Senapred ha sido un cambio bien importante desde su puesta en marcha. Me parece también que me hay muchas voces (...). A veces los alcaldes tomamos una decisión, otras veces el gobierno va en una decisión contraria y creo que eso como que termina confundiendo a la población. Desde el punto de vista de la toma de decisión, de la descentralización, de cómo se está viviendo, el fenómeno de El Niño ha sido a todas luces muy agresivo, pero además también hemos sentido que cada vez que se ha llegado a una emergencia falta articularse más con los municipios. El Estado ha querido llegar desde la lógica central hacia las regiones y eso ha hecho que se ralenticen las ayudas, las respuestas y eso es algo que tenemos que ver la capacidad de poder actuar de manera mucho más rápida.

    Ustedes cuestionan una rebaja en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred del orden del 30% nominal, unos $257.942.000 menos de recursos. ¿Qué consecuencias podría tener?

    En materia de la prevención del riesgo de desastres, cuando tenemos esta reducción lo que estamos haciendo (es generar) vecinos más vulnerables o poblaciones mucho más expuestas al riesgo. (...) Lo que está haciendo Chile con un (fenómeno climático) que es tres, cinco veces más agresivo que el que teníamos es, en vez de aumentar el presupuesto para proteger a nuestros vecinos, exponernos ante el riesgo. Eso es lo que nos parece, al menos, contradictorio. Hablar de que el primer interés es que los vecinos y los compatriotas vivan bien en el territorio nacional no se condice con la realidad del Presupuesto.

    ¿Acciones de prevención que toman las municipalidades ante desastre van a quedar sin financiamiento?

    Muchas de ellas sí (...). La reducción de recursos lo que hace es precisamente limitar la capacidad de las instituciones. Si Senapred tenía una capacidad de poder operar frente a una emergencia o para prevenir ciertas situaciones, con recursos reducidos obviamente que no va a poder llegar en las condiciones en que estaba anteriormente (...). Si uno analiza, del año 2017 a la fecha, en la mayoría de los países los recursos para la gestión de riesgos de desastres han aumentado cada año más, porque los eventos climáticos han sido mucho más agresivos (...). Cuando en otros países se va aumentando el presupuesto, en Chile reducimos el presupuesto, nos exponemos a nosotros, a todos los vecinos, a no estar preparados para enfrentar este tipo de situaciones.

    ¿Les ha entregado alguna explicación el gobierno?

    No. (...) Obviamente estamos preocupados y molestos porque no consideramos que el Presupuesto esté bien realizado y le pedimos al gobierno que cambie su propuesta, pero que además nos considere en la conversación, porque hay muchas cosas que estamos obligados a desarrollar por ley y que nos están dejando sin financiamiento. Hay otras tantas que son apoyo directo a los vecinos que se están dejando sin financiamiento o se están reduciendo de manera significativa (...). Lo que nosotros como alcaldes, desde todos los partidos políticos, aquí hay un acuerdo que es unánime en donde estamos todos disconformes, estamos todos molestos porque, evidentemente, no se está considerando en la discusión a los alcaldes, no se ha dado la instancia, y lo que se está pidiendo es eso. Lo que esperamos es que tanto el Parlamento como el Gobierno nos llamen a conversar y que consideren algunas propuestas que nosotros decimos. (...) También hay una conversación que no se ha dado y que se ha pedido dar hace muchos años, que es la Ley de Rentas III. Ahí también nosotros decimos que hay que emparejar la cancha de los municipios (...).

    Con este recorte del 30% en el programa, ¿podrían elaborar mapas de riesgo, identificar zonas peligrosas? ¿Van a dejar de hacer planes de evacuación? ¿Esas cosas podrían verse afectadas?

    Por supuesto, y hay un punto importante ahí. Nosotros por ley debiésemos tener nuestro plan de gestión de riesgos de desastres y nuestro plan de emergencias y en función de eso también hay municipios que les cuesta más poder desarrollar esos planes. Es sabido que a los municipios por ley se les obliga a cumplir ciertas condiciones, pero eso nunca viene aparejado de recursos. Entonces, al final del día, nosotros le golpeamos la puerta a Senapred y Senapred el año pasado, en conjunto con la Subdere, financiaron un montón de planes de gestión de riesgos de desastres para los municipios. Este año no se va a poder realizar, al menos (no) para todos los municipios que faltaban (...). Ese plan es el que articula todo, el que te dice qué cosas hay que hacer, cómo nos planificamos, cuáles son los posibles riesgos que tenemos.

    Más sobre:Desde la RedacciónCoyhaiqueAlcaldeCarlos GaticaSenapredPresupuestoAluvionesAChMMunicipiosEmergenciaSistema Frontal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial

    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    Consternación por muerte de menor de 14 años tras riña en Santiago

    Lo más leído

    1.
    Mirosevic tras asumir presidencia de la comisión de Constitución: “No vengo a frenar la agenda de seguridad, vengo a ponerle diversidad”

    Mirosevic tras asumir presidencia de la comisión de Constitución: “No vengo a frenar la agenda de seguridad, vengo a ponerle diversidad”

    2.
    Paz Charpentier (REP): “La desaprobación del gobierno tiene que ver más con la frustración de décadas en Chile que con algo particular de la administración vigente”

    Paz Charpentier (REP): “La desaprobación del gobierno tiene que ver más con la frustración de décadas en Chile que con algo particular de la administración vigente”

    3.
    Mirosevic asume presidencia de Constitución tras salida de Pedro Araya y Longton da por desahuciado acuerdo administrativo

    Mirosevic asume presidencia de Constitución tras salida de Pedro Araya y Longton da por desahuciado acuerdo administrativo

    4.
    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    5.
    Las condiciones de Gonzalo Arenas para asumir como subsecretario y su debut con una nueva pauta de vocerías

    Las condiciones de Gonzalo Arenas para asumir como subsecretario y su debut con una nueva pauta de vocerías

    6.
    Gobierno fundamenta las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por abuso sexual 

    Gobierno fundamenta las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por abuso sexual 

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Rennes en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Rennes en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial
    Chile

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial

    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    Consternación por muerte de menor de 14 años tras riña en Santiago

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”
    Negocios

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”

    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    Operadores elevan cálculo para la inflación esperada a un año, pero ven tasa congelada en 4,5% por 24 meses

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia
    Tendencias

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    Lluvia y tormentas eléctricas: continúa la inestabilidad en Santiago hasta este día

    Con un tenso momento con el Philippe Eullaffroy: la razón del desprecio del técnico del Montreal a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Con un tenso momento con el Philippe Eullaffroy: la razón del desprecio del técnico del Montreal a Alexis Sánchez

    A petición de Jorge Uauy y varios clubes: Pablo Milad cita a presidentes del fútbol chileno tras la visita de la FIFA

    El ranking que sitúa a Lawrence Vigouroux como un arquero top en Inglaterra

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos
    Tecnología

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

    PHP2Shell: ¿Están en peligro todos los sitios creados con WordPress?

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo

    Cuando el río Mapocho inundó las calles de Santiago, arrastró a la gente y destruyó un puente en el siglo XVI
    Cultura y entretención

    Cuando el río Mapocho inundó las calles de Santiago, arrastró a la gente y destruyó un puente en el siglo XVI

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China
    Mundo

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China

    El Pentágono autoriza el posible uso de un arma de “rayos de calor” para la frontera con México

    Tribunal Penal Internacional (TPI) es galardonado con el Premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho
    Paula

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho

    Ensalada Waldorf

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato