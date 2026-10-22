Carlos Gatica y Presupuesto 2027: “Estamos todos molestos porque no se está considerando en la discusión a los alcaldes”

“Los alcaldes somos los primeros en dar respuesta ante la emergencia. Hemos visto que hemos actuado los alcaldes en distintas comunas, independiente de sectores políticos, todos comprometidos, pero resulta que cuando no hay recursos no podemos llegar solo a poner la cara”, relató en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el jefe comunal de Coyhaique y presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carlos Gatica, al abordar lo que califica como una molestia y preocupación transversal del mundo municipal por el recorte en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred en el Presupuesto 2027.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez, Castro aseguró que la medida es contraria a las decisiones que están tomando otros países frente a fenómenos climáticos, apuntando a que “la reducción de recursos lo que hace es precisamente limitar la capacidad de las instituciones”.

¿Cómo ve esta mezcla, en que hay una baja en el presupuesto para gestión de riego con lo que pasa en el centro del país con el fenómeno de El Niño?

Todo lo que está sucediendo en la discusión del proyecto de Presupuesto ha sido bien preocupante y es por eso que hemos manifestado una postura súper clara y transversal los alcaldes de Chile (...). Desde el punto de vista de los instrumentos, Senapred ha sido un cambio bien importante desde su puesta en marcha. Me parece también que me hay muchas voces (...). A veces los alcaldes tomamos una decisión, otras veces el gobierno va en una decisión contraria y creo que eso como que termina confundiendo a la población. Desde el punto de vista de la toma de decisión, de la descentralización, de cómo se está viviendo, el fenómeno de El Niño ha sido a todas luces muy agresivo, pero además también hemos sentido que cada vez que se ha llegado a una emergencia falta articularse más con los municipios. El Estado ha querido llegar desde la lógica central hacia las regiones y eso ha hecho que se ralenticen las ayudas, las respuestas y eso es algo que tenemos que ver la capacidad de poder actuar de manera mucho más rápida.

Ustedes cuestionan una rebaja en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred del orden del 30% nominal, unos $257.942.000 menos de recursos. ¿Qué consecuencias podría tener?

En materia de la prevención del riesgo de desastres, cuando tenemos esta reducción lo que estamos haciendo (es generar) vecinos más vulnerables o poblaciones mucho más expuestas al riesgo. (...) Lo que está haciendo Chile con un (fenómeno climático) que es tres, cinco veces más agresivo que el que teníamos es, en vez de aumentar el presupuesto para proteger a nuestros vecinos, exponernos ante el riesgo. Eso es lo que nos parece, al menos, contradictorio. Hablar de que el primer interés es que los vecinos y los compatriotas vivan bien en el territorio nacional no se condice con la realidad del Presupuesto.

¿Acciones de prevención que toman las municipalidades ante desastre van a quedar sin financiamiento?

Muchas de ellas sí (...). La reducción de recursos lo que hace es precisamente limitar la capacidad de las instituciones. Si Senapred tenía una capacidad de poder operar frente a una emergencia o para prevenir ciertas situaciones, con recursos reducidos obviamente que no va a poder llegar en las condiciones en que estaba anteriormente (...). Si uno analiza, del año 2017 a la fecha, en la mayoría de los países los recursos para la gestión de riesgos de desastres han aumentado cada año más, porque los eventos climáticos han sido mucho más agresivos (...). Cuando en otros países se va aumentando el presupuesto, en Chile reducimos el presupuesto, nos exponemos a nosotros, a todos los vecinos, a no estar preparados para enfrentar este tipo de situaciones.

¿Les ha entregado alguna explicación el gobierno?

No. (...) Obviamente estamos preocupados y molestos porque no consideramos que el Presupuesto esté bien realizado y le pedimos al gobierno que cambie su propuesta, pero que además nos considere en la conversación, porque hay muchas cosas que estamos obligados a desarrollar por ley y que nos están dejando sin financiamiento. Hay otras tantas que son apoyo directo a los vecinos que se están dejando sin financiamiento o se están reduciendo de manera significativa (...). Lo que nosotros como alcaldes, desde todos los partidos políticos, aquí hay un acuerdo que es unánime en donde estamos todos disconformes, estamos todos molestos porque, evidentemente, no se está considerando en la discusión a los alcaldes, no se ha dado la instancia, y lo que se está pidiendo es eso. Lo que esperamos es que tanto el Parlamento como el Gobierno nos llamen a conversar y que consideren algunas propuestas que nosotros decimos. (...) También hay una conversación que no se ha dado y que se ha pedido dar hace muchos años, que es la Ley de Rentas III. Ahí también nosotros decimos que hay que emparejar la cancha de los municipios (...).

Con este recorte del 30% en el programa, ¿podrían elaborar mapas de riesgo, identificar zonas peligrosas? ¿Van a dejar de hacer planes de evacuación? ¿Esas cosas podrían verse afectadas?

Por supuesto, y hay un punto importante ahí. Nosotros por ley debiésemos tener nuestro plan de gestión de riesgos de desastres y nuestro plan de emergencias y en función de eso también hay municipios que les cuesta más poder desarrollar esos planes. Es sabido que a los municipios por ley se les obliga a cumplir ciertas condiciones, pero eso nunca viene aparejado de recursos. Entonces, al final del día, nosotros le golpeamos la puerta a Senapred y Senapred el año pasado, en conjunto con la Subdere, financiaron un montón de planes de gestión de riesgos de desastres para los municipios. Este año no se va a poder realizar, al menos (no) para todos los municipios que faltaban (...). Ese plan es el que articula todo, el que te dice qué cosas hay que hacer, cómo nos planificamos, cuáles son los posibles riesgos que tenemos.