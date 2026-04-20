Estudio revela que en 2025 murieron 156 chilenos de cáncer por cada 100 mil habitantes, 10,6% más que en 2010

El cáncer es una patología que se caracteriza por el crecimiento y propagación de células malignas en el cuerpo. Puede originarse en casi cualquier órgano o tejido, formando tumores que invaden tejidos cercanos o se diseminan a otras partes. Y como en el resto del mundo, en Chile se ha transformado en una de las principales causas de muerte. El problema es que las cifras no muestran signos de mejoría.

Al respecto, un análisis realizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (Ipsuss) demostró que en los últimos 15 años la mortalidad por cáncer en Chile ha aumentado de forma sostenida, pasando de 141,1 a 156,4 muertes por cada 100 mil habitantes, esto es, un 10,6% más.

El investigador senior de Ipsuss, Raúl Aguilar, explica que “el aumento de la mortalidad está fuertemente influido por el envejecimiento de la población, pero eso no es una explicación tranquilizadora: significa que el sistema debe prepararse para una carga cada vez mayor de pacientes oncológicos”.

El director alterno del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan), Bruno Nervi, coincide en que el envejecimiento es la principal causa detrás de este aumento.

“Antes la gente se moría de infartos, y hoy día, como se manejan mucho mejor desde la atención primaria enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto, la gente dejó de morirse de eso. Entonces, como vive más tiempo y el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento, en la actualidad hay más probabilidades de tener cáncer. Esto es algo que a países como Francia o Italia les ocurrió en más de 100 años, lo que les permitió adaptarse. Pero en Chile el aumento fue tan rápido que no nos hemos podido organizar como país para llegar con equidad a todas partes”, explica.

La diferencias

Las muertes por cáncer no son iguales en todo Chile y hay regiones en donde las tasas son significativamente más altas que el promedio nacional (156,4 por cada 100 mil habitantes), especialmente en la zona sur. Por ejemplo, en Los Ríos se registran 186,1 muertes por cada 100 mil habitantes, una de las cifras más elevadas, seguido de Valparaíso con 184,7, Ñuble con 183,4, Los Lagos con 183,0 y La Araucanía con 182,6 (ver tabla).

Región Tasa de mortalidad por cada<br/> 100 mil habitantes Arica y Parinacota 157,4 Tarapacá 113,2 Antofagasta 134,5 Atacama 125,6 Coquimbo 154,7 Valparaíso 184,7 Metropolitana 136,3 O´Higgins 168,0 Maule 171,3 Ñuble 183,4 Biobío 181,6 La Araucanía 182,6 Los Ríos 186,1 Los Lagos 183,0 Aysén 161,8 Magallanes 179,1 Promedio 156,1

Carlos Rojas, director ejecutivo de Bradford Hill, afirma que la ubicación juega un papel clave en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

“Chile tiene un problema geográfico importante. Es un país altamente centralizado en lo que es salud. Si uno va a las regiones periféricas, hay algunas que tienen un oncólogo como máximo, o derechamente no hay especialistas en determinadas áreas. Entonces, el paciente que vive en algunas regiones está en desventaja , porque además la situación es más precaria, hay menos acceso a especialistas y menos acceso a equipamiento médico para hacer diagnósticos adecuados en tiempo y forma”, indica el especialista.

Nervi, quien también es jefe del programa de cáncer de la Universidad Católica, coincide en que “hay que considerar que es distinto tener cáncer si estás atendido en el mundo privado o en el mundo público, porque sabemos que en el sistema público hay mayores esperas. También hay diferencias entre estar en la Región Metropolitana o en otras regiones, entre haber podido ir al colegio o no, y según el nivel económico, todo lo cual influye en las posibilidades de curarse”.

Y aunque no lideran el ranking, el resto de las regiones también tiene una tasa de mortalidad alta, como por ejemplo Biobío (181,6 por cada 100 mil habitantes), Magallanes (179,1), Maule (171,5) y O’Higgins (168,0).

Más cerca del promedio se ubican regiones como Aysén (161,8 por cada 100 mil habitantes), Arica y Parinacota (157,4) y Coquimbo (154,7). Más abajo están la Región Metropolitana (136,3 por cada 100 mil habitantes), Antofagasta (134,5) y Atacama (125,6).

Finalmente, hay regiones donde la mortalidad es considerablemente más baja en comparación con el resto del país. Destaca especialmente Tarapacá, con 113,8 muertes por cada 100 mil habitantes, la cifra más baja del país.

Por eso, los expertos recalcan que la alerta sanitaria para enfrentar las listas de espera de cáncer que anunció la ministra de Salud, May Chomali, será clave. Con todo, advierten que se deben seguir mejorando las políticas enfocadas en terminar con las desigualdades.

El investigador senior del Ipsuss detalla que, para dimensionar la realidad de las diferentes regiones, para el estudio utilizó la tasa de mortalidad cruda, que se diferencia de la ajustada. La primera refleja el total de muertes en una población sin considerar su edad, mientras que la ajustada corrige esas diferencias de edad.