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    Acuerdo con CDE por incumplimento en 5G: Subtel informó a Wom que deberá pagar US$38 millones pendientes

    Se trata de una parte del acuerdo alcanzado entre Wom y el CDE, que establecía una compensación por los incumplimientos en los plazos de despliegue de 5G que podía ser pagada en infraestructura o en plata. La Subtel ya definió que será la segunda opción, y una primera cuota debe cancelarse en enero de 2027. Además, la Subtel confirmó que se rechazó la recepción de obras de algunos de los sitios que entregó Wom en el último deadline.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    15 Abril 2026 Entrevista a Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones Foto: Andres Perez Andres Perez

    Este miércoles la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, expuso en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, para actualizar a los parlamentarios respecto al avance de Wom en los proyectos de Fibra Óptica Nacional (FON) y de 5G.

    El pasado 30 de septiembre concluyó el plazo de Wom para entregar el 90% del despliegue de la red 5G pendiente, conforme a lo establecido en el acuerdo al que llegó la empresa con el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Sin embargo, la firma presentó una serie de solicitudes de fuerza mayor, lo que ha complejizado la evaluación por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), respecto a si se debe o no cobrar boletas de garantía.

    En primera instancia, para completar el 90% Wom debería haber entregado 959 estaciones bases que cuenten con la recepción de obras de la Subtel. “Todavía estamos en el análisis de las recepciones de obras. ¿Por qué? Porque este número de 959 estaciones base podría variar, porque la empresa presentó 86 solicitudes de fuerza mayor que podrían hacer variar el número bajo el cual yo tengo que calcular este 90%“, explicó Garrido.

    La subsecretaria enfatizó que no se le ha dado más plazo a Wom para cumplir, sin embargo, se le podría dar más tiempo para completar los casos de fuerza mayor. “Hay casos que responden a factores climáticos, a retrasos de permisos que tienen que ser entregados por Bienes Nacionales, otros que responden a terrenos privados (respecto) de los cuales no se ha podido llegar a un acuerdo. Hay otros casos donde la empresa está solicitando a otro operador poder colocalizarse (uso compartido de infraestructura) y no obtiene una respuesta de ese operador”, detalló.

    Adicionalmente, la jefa de la Subtel hizo el alcance de que “no basta con ejecutar, construir las obras o que estas estén operativas. El cumplimiento se produce únicamente cuando las estaciones base han sido recepcionadas por Subtel, conforme al protocolo técnico vigente de recepciones de obras”.

    En ese sentido, la subsecretaría afirmó que incluso sin contar los 86 casos de fuerza mayor, Wom no logró entregar las cerca de 870 estaciones restantes, “porque hay recepciones de obras que fueron rechazadas”, declaró.

    La entidad sigue analizando el porcentaje de cumplimiento, pero espera tener durante esta semana una conclusión que permita definir si corresponde o no el cobro de boletas de garantía. Consultada por los parlamentarios respecto a si Wom arriesga la caducidad de la concesión, la subsecretaria respondió que “estamos haciendo el análisis respecto del cumplimiento de los distintos hitos. Está contemplado en la transacción, está contemplado en la Ley General de Telecomunicaciones y es una de las tantas opciones a las cuales nosotros podríamos efectivamente optar dependiendo de las convicciones a las cuales lleguemos por el cumplimiento”.

    Garrido indicó a los senadores que por el proyecto 5G hay tres garantías vigentes, por un total de 211.123 UF (cerca de US$9 millones), cuya fecha de vigencia es al 18 de enero del 2027.

    El monto a cancelar

    Pero adicionalmente a estos cobros, Wom aún tiene pendiente un pago adicional. En el acuerdo alcanzado con el CDE se establecía un cobro de boletas de garantía de 352.900 UF, poco más de US$14 millones, por la parte del despliegue de 5G que no se entregó a tiempo, es decir, en octubre de 2023. Este monto debía pagarse durante 2025, y ya fue saldado por Wom.

    Además se estableció una compensación al fisco de 950.000 UF (cerca US$38 millones). La Subtel tenía que definir si este monto se iba a pagar en infraestructura para telecomunicaciones para el Estado o en plata. La subsecretaria Garrido anunció que ya informó a Wom que va a ser a través de la segunda modalidad.

    Este monto se deberá pagar en cuatro cuotas de montos iguales entre 2027 y 2030, de cerca de US$9,5 millones. Según expuso la autoridad, la primera deberá ser cancelada en tres meses, a finales de enero del próximo año.

    Por otro lado, respecto a FON, aún las zonas de Arica y Parinacota y la Zona Norte mantienen graves problemas de infraestructura, por lo que se cobraron garantías por casi $13 mil millones.

    La Subtel comenzará a realizar mesas de trabajo con Wom para la recuperación de la infraestructura. Recientemente, se realizó la medición de disponibilidad de 1 año de la zona sur (el 14 de octubre), por lo que la Subtel se encuentra evaluando que cumpla con los requisitos. Dependiendo de si hay fallas en la red, Wom podría volver a sufrir el cobro de boletas de garantía.

    Más sobre:TelecomunicacionesSubtelWom5GFONCDE

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