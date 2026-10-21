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    EE.UU. pide a su personal no esencial y sus familias que abandonen Arabia Saudita en medio de la amenaza de los hutíes

    El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, aseguró que se seguirán tomando "todas las medidas necesarias" para proteger y apoyar a los ciudadanos de su país frente a las hostilidades de los rebeldes yemeníes contra territorio saudí.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos

    El gobierno de Estados Unidos ordenó este miércoles al personal no esencial de sus misiones diplomáticas y sus familias en Arabia Saudita que abandonen el país, en medio de la intensificación de los ataques a territorio saudí por parte de los rebeldes hutíes, aliados de Irán, en Yemen.

    En un comunicado publicado en redes sociales, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la emisión de una “salida ordenada de empleados no esenciales del gobierno de Estados Unidos y sus familiares en Arabia Saudita”.

    “La seguridad y protección del personal del Departamento y sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad, y continuaremos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y apoyarlos”, explicó Pigott.

    “Los hutíes respaldados por Irán han intensificado cada vez más sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluidas ataques a aeropuertos civiles y otra infraestructura crítica que han resultado en víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes”, añadió.

    De acuerdo con un funcionario que habló con CNN, la medida dada a conocer hoy coincide con el que hecho de que otras representaciones diplomáticas estadounidenses en la región también están ajustando su personal en respuesta a la amenaza de la milicia hutí.

    La cartera de relaciones exteriores de EE.UU. también advirtió esta jornada, mediante una alerta de seguridad, que los ciudadanos de su país deben estar al tanto de posibles ataques a aeropuertos y de interrupciones en los viajes en general.

    Este mensaje para los estadounidenses se produce tras una serie de ataques mortales de los hutíes en las últimas semanas contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, instalaciones militares saudíes, infraestructura petrolera y el tráfico marítimo.

    Más sobre:Estados UnidosArabia SauditaMisiones diplomáticasPersonalHutíesTommy PigottMundo

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