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    Caída del Fondo E: Marcel defiende acción del gobierno anterior y Vergara dice que responsabilidad es de los gestores

    El exministro de Hacienda afirmó que "me sorprende la declaración del ministro Quiroz, porque todos los pasos previos a la firma de la resolución con la nueva norma, están registrados en el mismo texto de la resolución, en su sección de Considerandos". Y apuntó que "quiero creer que el ministro Quiroz no vio estos antecedentes”.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    La caída del fondo D y E generó una nueva tensión política y económica. De hecho, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, responsabilizó, sin mencionarlos, a personeros del gobierno anterior de no tomar las medidas a tiempo para una mejor regulación.

    En su primer pronunciamiento público tras el estallido de la controversia, que realizó el martes, el jefe de la billetera fiscal criticó la gestión de Osvaldo Macías, y aseguró que el nuevo jefe del regulador, Joaquín Cortez, ordenó eliminar “toda la porción de exceso de volatilidad” que había en las inversiones de las AFP, “les puso una fecha y logró evitar con eso incluso mayores pérdidas que pudieron haber ocurrido”.

    “El mensaje, primero que nada, es que estas autoridades, estas, las que asumieron ahora, están absolutamente preocupadas del tema y se preocuparon de antes, y aquí lo que importa es preocuparse de antes”, dijo el jefe de Teatinos 120 desde el Congreso Nacional.

    “Cuando el actual Superintendente de Pensiones asumió, ahora en marzo, lo primero que hizo, a las dos semanas, una o dos semanas de asumir, es imponer una restricción a este tipo de inversiones, no solo una restricción, evitar que sigan creciendo y ordenar un desescalamiento de esas inversiones”, afirmó.

    Aunque evitó nombrar a un gobierno en particular, Quiroz dijo que “lamentablemente” y “durante años antes” se venía observando este comportamiento y que no se hizo nada.

    Dado este debate, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado por Pulso al termino de su presentación en un seminario del Centro de Estudios Públicos (CEP): “Primero que nada, los superintendentes de pensiones son autónomos en sus decisiones regulatorias, por lo que no es buena idea identificarlos con un gobierno. Cuando se dice “nosotros tomamos medidas...” no es correcto, pues estas las tomó el superintendente”.

    Y siguió: “En segundo lugar, me sorprende la declaración del ministro Quiroz, porque todos los pasos previos a la firma de la resolución con la nueva norma, están registrados en el mismo texto de la resolución, en su sección de Considerandos. Esto incluye la presentación de la propuesta al Consejo Técnico de Inversiones y una consulta pública. Ahí queda claro que el proceso se inició en octubre de 2025, durante la gestión del anterior superintendente. De hecho, la resolución esta visada por Heidi Berner, como subsecretaria de Hacienda, antes del cambio de gobierno”.

    El exsecretario de Estado añadió que “este proceso previo es exigido por la ley, por lo que, si Joaquín Cortes (actual superintendente de Pensiones) hubiera querido iniciar él un proceso regulatorio, habría tenido que dar todos esos pasos y la norma no habría estado en abril de 2026, sino que varios meses después. Quiero creer que el ministro Quiroz no vio estos antecedentes”.

    La exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien estuvo presente en ese seminario del CEP explicó los pasos que se tienen que realizar antes de la resolución: “Sería bueno leer la misma resolución que se dictó, porque ahí, en todo su Considerando, da cuenta del proceso que significa cambiar una regulación en términos del régimen de inversiones”.

    Berner apuntó que “ese proceso parte con una resolución que se puso a consulta en octubre del 2025 y que luego va a revisión del Consejo Técnico de inversiones, que además hizo un conjunto de observaciones y posteriormente va a revisión del Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Hacienda. En marzo estaba esto listo para que fuera una nueva normativa, pero el gobierno actual decidió entre sus propias atribuciones cambiar al superintendente, y por lo mismo me imagino que por eso salió en abril”.

    Quien también estuvo en ese seminario fue el expresidente del Banco Central e investigador del CEP, Rodrigo Vergara. “Me sorprende el riesgo que se tomó en esta posición. Me sorprende también que se culpe al regulador o supervisor, en cuanto aquí las decisiones y los riesgos que se toman son evidentemente responsabilidad de los gestores”, señaló.

    El también presidente del banco Santander Chile añadió que “eso no significa que no haya que revisar la regulación y supervisión en esta materia, pero hay que hacerlo de manera pausada, porque hay que tener cuidado, como siempre en estas materias, con apresurarse en la respuesta, porque las soluciones pueden terminar siendo mucho peores. Así que me parece lo razonable esperar a que concluya la investigación”.

    No obstante, Vergara si bien aseveró que “se podría haber actuado con anticipación, eso no significa que uno pueda simplemente echarle toda la culpa al regulador”.

    Ahora bien, consultado por Pulso sobre si este hecho deslegitima el sistema de AFP, el economista lo descartó categóricamente: “En lo absoluto. El sistema está legitimado, es un buen sistema de pensiones y es el sistema que Chile necesita, el de capitalización individual. Es importante sobre todo con el cambio demográfico, pero eso no significa que se deba reaccionar frente a este tipo de situaciones y tomar las medidas para que no se repita”.

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