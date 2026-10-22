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    Tenían lanzabengalas y pistola con encargo: detienen a tres personas por porte ilegal de arma y drogas en San Bernardo

    Patrullajes preventivos permitieron la detención de los sujetos, todos de nacionalidad chilena, y sacar de circulación el armamento que se encontraba en su poder.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Evidencia de armas, drogas y dinero incautado a delincuentes en San Bernardo.

    Un grupo de tres sujetos fue detenido la tarde de este miércoles por Carabineros de Chile por el porte ilegal de arma de fuego y de drogas, en la comuna de San Bernardo, en la zona sur de la Región Metropolitana.

    Las detenciones se produjeron en el contexto de patrullajes preventivos realizados por la policía uniformada en el sector de la población Andes, específicamente en la calle Ernesto Riquelme. Allí, mientras salían de un block de departamentos, uno de los individuos se dio a la fuga al ver la presencia policial, momento en que también dejó caer un bolso al suelo.

    Pese al intento de eludir la acción policial, los sujetos fueron fiscalizados. En ese instante, desde uno de los departamentos se asomó una mujer, quien sería cónyuge de uno de los sujetos controlados.

    La mujer cerró con apuro la puerta del departamento al observar la escena policial, y también intentó huir, lo que derivó en que personal de Carabineros hiciera ingreso al inmueble luego de revisar el bolso que fue tirado al suelo, donde se encontró un “una envoltura de nylon con sustancia vegetal de características similares a la marihuana, lo que motivó la posterior revisión del inmueble”.

    Al momento de revisar el lugar, se hallaron diversas sustancias ilícitas, un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, que mantenía encargo vigente por robo desde el año 2022, dos cargadores, 85 cartuchos, más municiones de distintos calibres y dinero en efectivo, valuado en $1.719.550.

    En su poder, el grupo también mantenía una pistola lanzabengalas.

    En tanto, las sustancias fueron sometidas a pesaje, estableciéndose un total de 215 gramos de ketamina y 1,2 kg de marihuana.

    La institución policial informó que todos los detenidos son de nacionalidad chilena. Fueron identificados como P.P.P.S., de 35 años, sin antecedentes; B.E.V.S., de 31 años, con antecedentes policiales; y J.M.C.M, sin antecedentes policiales, los que pasarán a control de detención y posterior formalización.

    Más sobre:PolicialCarabinerosSan BernardoDrogasArmas

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