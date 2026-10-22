Presidenta del Senado ingresa proyecto de ley que elimina excepción para rebajar condenas por delitos sexuales

La presidenta del Senado, senadora Paulina Núñez (RN), ingresó este miércoles un proyecto de ley que pretende dejar en claro que las personas condenadas por delitos sexuales contra niños o adolescentes no pueden optar al beneficio de rebaja de condena.

La moción parlamentaria busca eliminar la excepción que permite que los condenados por determinados delitos sexuales contra menores de edad puedan acceder a rebajas de condena por comportamiento sobresaliente.

La arremetida de Núñez viene luego de que se hiciera público el criterio del Ministerio de Justicia para otorgar este beneficio. Un asunto que recibió críticas transversales.

Junto con eso, la senadora Núñez pretende reforzar las exigencias para fundamentar y verificar el otorgamiento de estas reducciones.

“Detrás de estos delitos hay niños y familias que deben vivir con sus consecuencias. La ley estableció una prohibición para acceder a estas rebajas y dejó una excepción que proponemos eliminar. La protección de la infancia exige que esa prohibición sea efectiva”, señaló Núñez.

La propuesta modifica la Ley N.º 19.856. Actualmente, la prohibición contempla una excepción cuando la sentencia aplica el artículo 73 del Código Penal, que permite disminuir la pena por una eximente incompleta.

El proyecto mantiene la consideración de esa circunstancia al dictar sentencia e impide que habilite, además, una posterior rebaja por comportamiento sobresaliente para los delitos sexuales contra menores comprendidos en la iniciativa.

“Cada reducción de condena debe estar respaldada por antecedentes concretos y un cálculo que pueda comprobarse. Las víctimas y la ciudadanía necesitan confiar en que la ley se aplica con rigor. Espero que construyamos un acuerdo transversal para cerrar esta excepción y fortalecer los controles, poniendo en el centro la protección de los niños y el respeto a las víctimas”, afirmó la presidenta del Senado.

La eliminación de la excepción regirá para delitos cometidos desde la publicación de la ley. Las nuevas exigencias de fundamentación entrarán en vigor transcurridos sesenta días, sin alterar las reglas sustantivas aplicables a hechos anteriores.

La moción de Núñez no ha sido la única iniciativa. La bancada de diputados de RN, por ejemplo, presentó este miércoles una reforma constitucional para impedir que las personas condenadas por abuso sexual o violación puedan acceder a la rebaja de sus condenas por este delito.

Algo similar también anunció el sendor Arturo Squella. El parlamentario publicó en su cuenta de X que “junto a los senadores Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya, hemos decidido presentar un proyecto de ley para asegurar la efectiva aplicación de la exclusión del beneficio de reducción de la pena a condenados por delitos sexuales contra menores de edad”.