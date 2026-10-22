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    Reportan que EE.UU. e Israel elaboran planes para reanudar ataques contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato

    Según un reporte de The New York Times, se trataría de una campaña breve pero intensa. Entre los posibles objetivos podrían figurar las instalaciones nucleares de Teherán, su arsenal de misiles y drones, así como su infraestructura energética.

    Por 
    Lya Rosen
    Ejército de Estados Unidos. Imagen @CENTCOM en X.

    Los ejércitos de Estados Unidos e Israel han elaborado planes para reanudar los ataques contra Irán tras las elecciones de mitad de mandato a realizarse en el país norteamericano el 3 de noviembre y los preparativos avanzan para una posible campaña breve pero intensa, según reportó este miércoles The New York Times.

    Citando a funcionarios estadounidenses y otras personas informadas sobre las deliberaciones, el periódico dio a conocer que los dos ejércitos han intensificado los ejercicios, incluidos los vuelos sobre Irak para practicar maniobras de ataque.

    Según el informe, entre los posibles objetivos podrían figurar las instalaciones nucleares de Irán, su arsenal de misiles y drones, y su infraestructura energética.

    Entre ellos se baraja la montaña Pickaxe, una instalación subterránea y fuertemente fortificada en la céntrica provincia de Isfahán que albergaría material nuclear.

    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunió esta semana en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu para discutir nuevos ataques, según funcionarios estadounidenses que hablaron con el medio neoyorquino.

    Imagen @WhiteHouse en X

    Algunas fuentes afirman que una nueva oleada de ataques de gran envergadura podría llevar a la economía iraní al borde del colapso y obligar al país a hacer concesiones diplomáticas tras casi ocho meses de conflicto.

    El informe señala también que Washington y Jerusalén estuvieron a punto de lanzar un ataque a principios de este mes, pero el presidente estadounidense Donald Trump decidió posponerlo en el último minuto.

    Además, apunta a que está lejos de ser seguro que el mandatario republicano apruebe los nuevos ataques y destaca que él ha vetado repetidamente los planes para reanudar los combates a gran escala este año.

    Es así como a principios de mes, el mismo Trump dijo que Estados Unidos no atacaría a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato -o midterms-, porque ambas partes estaban inmersas en “conversaciones productivas”.

    Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca, tras declarar al Times que la Administración estadounidense no comenta sobre planes militares “que pueden existir o no”, indicó que el jefe de Estado norteamericano mantiene todas las opciones abiertas para garantizar que Teherán no pueda adquirir armas nucleares.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    Las fuentes, asimismo, señalaron que existe una pequeña posibilidad de que Trump decida iniciar una campaña este mes, pero hay muchas razones políticas por las que probablemente espere hasta después de las elecciones estadounidenses, entre ellas su propia promesa de no actuar antes de la votación.

    A esto se suma que EE.UU. no contará con todos sus recursos militares -incluidos tres portaaviones, miles de infantes de marina, aviones de combate y fuerzas de operaciones especiales- hasta principios de noviembre.

    Adicionalmente, el ejército estadounidense prefiere realizar ataques al amparo de la noche, y a principios del próximo mes habrá cada vez más horas de oscuridad sobre Irán.

    Las autoridades iraníes, por su parte, han amenazado con que cualquier nuevo ataque desencadenaría una respuesta más amplia, que incluiría bombardeos contra centros de datos y cables de comunicaciones submarinos.

    El 28 de febrero, EE.UU. e Israel declararon la guerra a Irán, lo que provocó que Teherán respondiera con ataques con misiles y drones en la región y, además, cerrara el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro energético mundial.

    El memorando de entendimiento firmado en junio por la Casa Blanca y Teherán, tras la mediación de Pakistán y Catar, se ha estancado desde ese mismo mes debido a desacuerdos, incluyendo varios sobre la navegación en el mencionado estrecho.

    Más sobre:Estados UnidosIsraelIránAtaquesMidtermsPete HegsethBenjamin NetanyahuDonald TrumpMundo

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