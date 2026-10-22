DT del Montreal explica la ausencia de Alexis Sánchez en la final: “No podemos cambiar por hacer jugar al famoso”

DT del Montreal explica la ausencia de Alexis Sánchez en la final: “Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer”. Foto: @cfmontreal

El entrenador de Montreal, Philippe Eullaffroy, explicó por qué Alexis Sánchez no sumó minutos en la final del Campeonato Canadiense ante Forge. El equipo del Niño Maravilla cayó por penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos.

El técnico sostuvo que la expulsión de Brayan Vera condicionó sus decisiones. “Si la cuestión es con respecto a Alexis, intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia. Con 10 contra 11 fue un poco más difícil”, dijo.

“Fue una decisión difícil de tomar, de hacer entrar uno por el otro. ¿Puede que yo hubiera podido tomarla? ¿Puede que eso hubiera funcionado? Nunca lo sabremos”, añadió.

Alexis Sánchez no entró en la final del Campeonato Canadiense. Foto: @alexis_officia1

El énfasis estuvo en la expulsión. “Cuando estamos a 10 contra 11, necesitamos un poco más de apoyo en el campo. Pensé que era la mejor forma de mantener a Prince (Owusu, el centrodelantero) hasta el final, que aún tenía energía”, agregó.

Eullaffroy también insistió que su intención inicial era utilizar a Sánchez durante el encuentro. “Hubiera querido poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. El plan no era jugar casi toda la segunda mitad con 10 contra 11. Era jugar 11 contra 11 y poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. Pero, por desgracia, eso no fue posible”, sostuvo.

“Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estamos a 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad”, expresó.

El entrenador también fue consultado sobre su relación con Sánchez. “No se ha roto nada. No de mi lado. Creo que es un gran profesional”, respondió.

Finalmente, insistió en que la inferioridad numérica del Montreal fue determinante para resolver las modificaciones. “Teníamos un equilibrio de 10 contra 11. Y si no podíamos ganar en el tiempo reglamentario, al menos llegar hasta los penales. Cuando tienes a tu mejor goleador, a tu mejor pasador, que está en el campo y que tiene la energía para continuar, es difícil tomar una decisión”, concluyó.