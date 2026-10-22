Senapred confirma tornado en el Maule y advierte que sistema frontal mantendrá lluvias y tormentas eléctricas hasta el viernes

Hoy será el día más complejo del sistema frontal: a qué hora comienza y qué efectos podría tener el evento. Foto: Andrés Pérez.

Luego de una nueva mesa técnica desarrollada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), su directora, Alicia Cebrián, entregó un nuevo balance la noche de este miércoles por el sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país.

De acuerdo a la autoridad, la reunión convocó desde las regiones Metropolitana a la del Biobío, donde se monitorearon los afectos de las lluvias, vientos, granizos y tormentas eléctricas que se han dejado sentir desde el pasado martes 20 de octubre.

En ese sentido, la directora Cebrián señaló que la inestabilidad atmosférica se mantendrá hasta el próximo viernes, pudiendo generar nuevos pulsos de lluvias.

“Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el pronóstico para los próximos días señala que se mantiene la inestabilidad producto del sistema frontal y se espera que las precipitaciones continúen hasta el viernes 23 entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos”, aseguró.

La autoridad recalcó que las lluvias serían más intensas a partir de la noche de este miércoles y hasta la mañana del jueves entre las regiones del Maule y Biobío. La zona “está con la posibilidad que se presenten tormentas eléctricas”, agregó Cebrián.

Además, destacó que se mantiene la probabilidad de la ocurrencia de trombas marinas y tornados en el tramo comprendido entre las ciudades de Talca (Maule) y Puerto Montt (Los Lagos).

En cuanto a la afectación de la población, Cebrián detalló que hay 31 personas damnificadas (5 en Valparaíso, 25 en la RM y 1 en O’Higgins), 178 albergados y 40 personas aisladas en la Región de Coquimbo, debido a la crecida de cursos hídricos.

También se reportan 270 viviendas con daño menor, 15 con daño mayor y tres destruidas a causa del sistema frontal.

“Durante esta jornada se ha realizado un monitoreo permanente en las regiones de la zona sur. Dentro de las novedades podemos indicar que en la Región Metropolitana se mantiene una especial vigilancia del Estero Lampa, en donde se observó un aumento de caudal. El Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas se encuentran evaluando la situación”, complementó.

Confirman tornado en Retiro

En la misma línea, Cebrián confirmó que el fenómeno ocurrido esta tarde en la comuna de Retiro, en el Maule, se trató de un tornado.

Durante la tarde, se registró en dicha comuna un fenómeno que inicialmente la Red Geocientífica de Chile lo clasificó como nube embudo, pero luego señaló que se trataba de un tornado, y que afectó a los sectores de Maitenes y Huaso Chileno.

“En la comuna de Retiro, región del Maule, se registró un tornado categorizado como F-0 por la Dirección Meteorológica de Chile. Al momento se informa de una vivienda con daños en evaluación y 9 con daño menor”, destacó Cebrián.

Situación en Biobío

En el caso de la Región del Biobío, la mayor afectación se ha producido en la comuna de Hualpén, con 130 viviendas con daños producto de anegamiento y filtraciones.

En tanto, en la comuna de Arauco “se mantiene la alerta roja por riesgo de remoción en masa”, dijo.

Asimismo, ante el grado de peligro, las autoridades locales solicitaron la evacuación de una treintena de personas del área afectada.

“Ante el alto grado de peligro, se solicitó a las autoridades locales evitar la exposición de personas en dicha zona y al momento ya se han evacuado a 33 personas”, agregó Cebrián.

Con todo, y ya que el sistema frontal aún se encuentra activo, la autoridad reiteró las recomendaciones de permanecer informados por canales oficiales, estar atentos al pronóstico del tiempo, alejarse de quebradas y no exponerse a situaciones de riesgo, además de respetar las instrucciones de los organismos de emergencia.