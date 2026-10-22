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    Con Alexis Sánchez relegado al banco: Montreal pierde en los penales y en su estadio la Canadian Championship

    Decepción total para la escuadra de Quebec. Tras empatar 1-1 con Forge FC, luego de 120 minutos, el equipo del tocopillano perdió la definición de la copa nacional de Canadá por 4-2 desde los 12 pasos, y un cupo para la Concachampions 2027. El goleador histórico de la Roja, sorpresivamente, no tuvo minutos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Alexis Sánchez fue suplente en la final de la Canadian Championship.

    La temporada 2026 del Montreal sumó una profunda decepción, porque la escuadra de Quebec perdió la final de la Canadian Championship en los penales. Este certamen es la copa nacional canadiense, que se juega anualmente, que entrega como premio la Copa Voyageurs y el cupo del fútbol del país para la Concachampions 2027. De manera muy llamativa, Alexis Sánchez tuvo cero minutos. No salió del banco.

    Tras dejar en el camino a Vancouver Whitecaps en semifinales, Montreal se instaló en una final en la cual, teóricamente, tendría la ventaja de jugar en su casa, el Saputo Stadium. Considerando la importancia del partido, se preveía la presencia de Sánchez desde el arranque, no obstante el entrenador (interino) Philippe Eullaffroy optó por iniciar con el Niño Maravilla en el banco. El ataque titular fue del mexicano Daniel Ríos y el ghanés Patrice Owusu. El otro chileno de la plantilla, Thomas Gillier, quedó fuera hasta final de temporada al ser operado en un hombro.

    El duelo sufre un remezón cuando en los 22′ se sanciona un penal para el anfitrión por falta en contra de Owusu. Eso sí, la jugada implicó el llamado del VAR y la respectiva revisión del árbitro a ras de campo. Se confirmó la sanción. El propio delantero africano ejecutó la pena máxima y falló. El portero rival, Dimitry Bertaud, contuvo el remate.

    El panorama se empezó a proyectar complejo para el equipo de la MLS no solo al no aprovechar una chance concreta de anotar, sino que encajó antes del descanso. En el sexto minuto añadido de la primera mitad, Forge anotó el 1-0 gracias a un cabezazo de Antoine Batisse, anticipando en el primer palo tras un tiro de esquina. Había una cierta dosis de sorpresa en el Saputo Stadium, por la ventaja del cuadro que va segundo en la Canadian Premier League, la máxima categoría del país.

    Pese a la necesidad de remontar, más aún jugando como local, Montreal mantuvo el mismo XI para salir al complemento. El respiro para el entrenador Eullafroy sucedió porque el empate llegó rápidamente. En los 49′, Daniel Ríos marcó el 1-1 metiendo un testazo colocado luego de un pivoteo.

    Se armaba otro partido, eventualmente. Aquello quedó inconcluso porque Montreal quedaría con 10 por la expulsión del defensa Brayan Vera, al recibir su segunda amonestación. En una acción totalmente evitable, el jugador se lanza dentro del área rival buscando un penal, sin embargo el juez lo castiga por simular. Segunda amarilla y fuera de la cancha.

    ¿Y Alexis? Seguía esperando por su oportunidad. En el segundo tiempo, después de la expulsión antes descrita, Montreal hizo tres cambios y el tocopillano no entraba. El marcador no se movía del 1-1 y el momento de Sánchez no llegaba. Finalizó el tiempo regular con el 10 relegado. Se fueron al alargue. En ambos tiempos extra, el local tuvo menos posesión. La apuesta estaba en los penales. Definitivamente, el chileno no entró.

    Desde los 12 pasos, Forge fue más efectivo, imponiéndose por 4-2. En el local, Owusu volvió a fallar. También se lo perdió Synchuk. El equipo de la MLS decepcionó. Con el resultado, Montreal se quedó con cinco títulos y no pudo despegarse de Vancouver Whitecaps en el historial. El más ganador es Toronto FC, con ocho estrellas.

    Respecto a su palmarés personal, Alexis Sánchez se quedó en los 21 títulos a lo largo de su trayectoria. No logró igualar los 22 de Claudio Bravo. La Generación Dorada copa el podio, porque es Arturo Vidal el futbolista nacional con más títulos de la historia. Hasta la fecha, el colocolino tiene 27 trofeos en su carrera.

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