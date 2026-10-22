Benditos penales: Palmeiras es el primer finalista de la Copa Libertadores 2026

Una vez más. Palmeiras se instala en la final de la Copa Libertadores. Uno de los candidatos de fierro al máximo cetro del continente cumplió con los pronósticos. Sufrió, porque llegó hasta los penales, pero lo consiguió. Superó el obstáculo de Fluminense, desde los 12 pasos, para llegar nuevamente a la definición.

El Verdao ganó la ida en el Estadio Maracaná por 2-1. Entonces, defendía en casa la ventaja. Fue recién en el epílogo del compromiso cuando el Flu se metió derechamente en la eliminatoria porque Hércules marcó el 1-0 en el minuto 82. El Tricolor carioca empató la serie. Con esto, se fueron a los penales.

En una instancia in extremis, el equipo del portugués Abel Ferreira fue más efectivo. Palmeiras marcó sus cinco remates: Mauricio, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Joaquín Piquerez y Marlon Freitas. En el rival, anotó sus primeros tres remates, pero en el cuarto falló Nonato. Tapó el golero Carlos Miguel. Los paulistas ganaron 5-3.

Es la cuarta final para Palmeiras en los últimos siete años. En 2020 superó a Santos, en medio de las restricciones de la pandemia. En 2021, volvió a ser campeón luego de superar a Flamengo en el Centenario de Montevideo. Y el año pasado, otra vez chocó con el Mengao, cayendo en el Monumental de Lima.

Este jueves se definirá a su rival. En el Maracaná, Flamengo recibirá a Estudiantes de La Plata en una serie totalmente abierta. La ida, hace una semana, finalizó 0-0 en Argentina. A priori, el favoritismo recae en el Fla, sin embargo el antecedente de la victoria de Boca sobre Vasco, en el mismo estadio, por la Sudamericana, le da opción a un cuadro de raigambre copera como el Pincha.